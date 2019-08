2019-08-02 17:14:36

Γιατί κάποια χρώματα φωσφορίζουν; Η επιστήμη της Φυσικής με απλά λόγια.



Χρώματα, φθορισμός και φωσφορισμός. Μάθετε περισσότερα για τη σειρά σακιδίων Lets Glow της POLO: https://ift.tt/2Yn8YhI Για πηγές και περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το αντίστοιχο άρθρο στο blog. Παρουσίαση/επιμέλεια: Βαμβάκος Στέφανος Η επιστήμη της Φυσικής με απλά λόγια.

