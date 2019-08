2019-08-04 07:45:06

Για εσας που παρακολουθειτε τα βιντεο μας



Συντομα ψαρεματα και ενα ψαρι για το πιατο μας ειναι αρκετο ψαχνοντας καθε φορα πως θα το κανουμε για να το ευχαριστηθουμε περισσοτερο ,απο την πλευρα των Αλυκων πολυ φτωχα τα πραγματα και παντα με δυσκολια αλλα και αυτο εχει την χαρη του στο δροσερο πρωινο γιατι η μερα ερχεται πολυ ζεστη,μπορει λογο ζεστης να μην αναψουμε καρβουνα αλλα θα αρκεστουμε στο τηγανι ,σας ευχαριστω ολους που παρακολουθειτε τα βιντεο μας και σας αφιερωνω αυτο το βιντεακι,μια εβδομαδα ακομη και με το ποδι ολα καλα ελπιζω με την πρωτη ευκαιρια να σας ευχαριστησω με κανενα ψαρεμα εντος της θαλασσης,την καλημερα μας και τα χαιρετισματα μας,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ