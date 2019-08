2019-08-11 07:25:32

Την καλημερα μας ενα ωραιο πρωινο και περπατωντας στην αμμουδια της παραλιας καναμε το ψαρεμα μας δοκιμαζοντας το τεχνητο μας, τα ψαρια πολυ λιγα αλλα και παλι δεν μας αφησε χωρις ψαρι η θαλασσα αν και πολυ λιγος ο χρονος ψαρεματος φετος δεν εχει οπως αλλες χρονιες και μαλλον ετσι θα γινεται καθε χρονο,ενα λαθακι ορθογραφικο το τεχνητο ειναι (lucky craft)και οχι luky craft οπως το γραφω,ενα μεγαλο ευχαριστω σε ολους εσας που παρακολουθειτε τα βιντεακια,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

