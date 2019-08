Τα Jelly Drops έχουν ήδη αποσπάσει βραβεία.

Ένας Βρετανός φοιτητής δημιούργησε από αγάπη για τη γιαγιά του ένα προϊόν που βραβεύτηκε προτού ακόμα κυκλοφορήσει στην αγορά. Ο Lewis Hornby, όταν παρατήρησε ότι η γιαγιά του, που πάσχει από άνοια, κινδύνευε από αφυδάτωση, εμπνεύστηκε ζελεδάκια σαν καραμέλες τα οποία αποτελούνται κυρίως από νερό.

Τα Jelly Drops, όπως ονομάστηκαν, βασίζονται σε μια σύνθεση από νερό σε ποσοστό 90%, ηλεκτρολύτες και ζελατίνη σε ποσοστό 10%. Σε διάφορα χρώματα που θυμίζουν καραμέλες και συσκευασία γλυκισμάτων, υπόσχονται να προστατεύσουν από την αφυδάτωση τους ασθενείς με άνοια και άλλες νευροεκφλιστικές νόσους.

«Είναι εύκολο να αφυδατωθεί κάποιος που πάσχει από άνοια» εξηγεί ο Hornby. «Πολλοί δεν αισθάνονται δίψα ή έχουν χάσει τη δεξιότητα να πιουν ένα ποτήρι νερό» προσθέτει. Με αυτό το σκεπτικό και σε συνεργασία με ψυχολόγους και γιατρούς δημιούργησε τα πρωτοποριακά «καραμελάκια» που αποδεικνύονται κυριολεκτικά σωτήρια.

Η πρώτη δοκιμή της αποτελεσματικότητάς τους, φυσικά, έγινε στη γιαγιά του. «Όταν της τα πρόσφερα αρχικά, η γιαγιά έφαγε επτά Jelly Drops μέσα σε 10 λεπτά, που ισοδυναμούν με ένα ποτήρι γεμάτο με νερό – κάτι που κανονικά παίρνει ώρες και χρειάζεται πολύ περισσότερη προσπάθεια». Παρόλο που τα Jelly Drops βρίσκονται ακόμα σε φάση δοκιμών (παρακολουθήστε εδώ την πρόοδό τους) έχουν φέρει στον Hornby δύο διακρίσεις: τις Helen Hamlyn Design Award – Snowdon Award for Disability και Dyson School of Design Engineering DESIRE Award for Social Impact.

Δείτε τον Lewis Hornby να αφηγείται την ιστορία των Jelly Drops:

