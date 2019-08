freegr

Η Activision και η Infinity Ward προχώρησαν σε αποκαλύψεις για το Call of Duty: Modern Warfare multiplayer και φαίνεται ότι το παιχνίδι θα έχει ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους. Το multiplayer θα υποστηρίζει πολλά είδη παιχνιδιού 2v2, 6v6, 10v10, 20v20, και ένα καινούριο mode 100 παικτών με την ονομασία "Ground War". Το παιχνίδι θα έχει νέα mechanics, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα να εξελιχτεί κάποιος χάρτης τη νύχτα.Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το multiplayer livestreamΑνάμεσα στις προσθήκες και στα νέα mechanics περιλαμβάνονται και χαρακτηριστικά όπως auto health regeneration, killstreaks (ακόμα και nukes), tactical sprint, δυνατότητα για σκαρφάλωμα τοίχων και άλλων αντικειμένων για να μπορεί ο παίχτης να πάρει τακτικές πληροφορίες του πεδίου μάχης κ.α. Όπως έχει ήδη αναφερθεί το παιχνίδι θα υποστηρίζει crossplay ανάμεσα σε όλες τις πλατφόρμες.Επίσης θα υπάρχει και δυνατότητα για customization, καθώς η Infinity Ward εισάγει την έννοια του Gunsmith. Κάθε όπλο θα μπορεί να δεχτεί μέχρι 5 attachments από μία γκάμα 60 επιλογών, ώστε να υπάρχει εξατομίκευση των όπλων τόσο σε θέμα εμφάνισης όσο και λειτουργικότητας.Ανακοινώθηκε ότι η Open Beta είναι καθ' οδόν, αλλά όσοι προπαραγγείλουν τον τίτλο θα έχουν πρόσβαση νωρίτερα:PlayStation 4 Exclusive BetaSeptember 12 – 13 (Early Access)September 14 – 16 (Open Beta)Beta featuring crossplay testingSeptember 19 – 20 (Early Access for PC and Xbox One, open beta for PS4)September 21 – 23 (Open Beta, PC, Xbox One, and PS4)Το παιχνίδι αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα για PC, Xbox One, PS4 στις 25 Οκτωβρίου.