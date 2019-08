2019-08-18 08:42:56

LRF Δοκιμαζοντας στις μερες



Καλημερα σε ολους τους φιλους, τελικα καμια ημερα δεν ειναι ιδια στο ψαρεμα και καμια ιδια με τα δολωματα που ψαρευουμε, μπορει να μην εχει πολλα ψαρια αλλα συμπερασματα μπορουμε να βγαλουμε σας ευχαριστω που συνεχιζεται και παρακολουθειτε τα βιντεο μας,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

