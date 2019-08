2019-08-23 22:10:10

Μιλάμε για περιβαλλοντικό έγκλημα, αλλά σ'εμας λένε ότι καταστρέφουμε το περιβάλλον. Μιλάμε για απάνθρωπη αφαίμαξη του λαού για ένα απαραίτητο αγαθό, και δεν αντιδρούμε εδώ και δεκαετίες... Μιλάμε για εμπαιγμό ολκής από την κλεπτοκρατία που θέλει να ξεπουλήσει ο,τι παράγει πλούτο για τη χώρα μας... Καιρός να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται, ξεκινώντας από αυτό το απλό, της καθημερινής μας ανάγκης. Το ρεύμα, που το πληρώνουμε παραπάνω απο χρυσάφι... σχετικό νήμα στο σάιτ μου https://ift.tt/2ZkiRZq



-------------------------------------------------- ΕΛΛΑΔΑ: Λόγια δεν την περιγράφουν, κι έτσι μια γαλανόλευκη αρκεί... Είναι το κύτταρο πολιτισμού και γνώσης, ΠΡΕΠΕΙ να ειναι πέρα και πάνω από σοφιστείες ιεραρχών, πολιτικών και...αμπελοφιλοσόφων! Είναι φιλοσοφία και στάση ζωής. Είναι η δική μου πατρίδα! GREECE: No words to describe it, so I'll stand in silent awe before it's blue and white flag... It's the primary cell of civilization, culture and knowledge...and it HAS to be beyond and above the sophism of politicians, priests and others who see themselves as great minds and philosophers... It is philosophy in it self, and a way of life. It's my beloved land! periergaa

