Νέα βελτιωμένη έκδοση με αγγλικούς υπότιτλους. Η ταινία προβλήθηκε στην «Αστροπύλη Σερρών»(Αστρονομικό πάρκο Άνω Βροντού)στα πλαίσια της 13ης Αστροβραδιάς,ενταγμένης στα 100 Χρόνια Ερασιτεχνικής Αστρονομίας 1919-2019.

(COMETS-THE BEARERS OF CHANGES - WITH ENGLISH SUBTITLES)



Aκολουθώντας στον χρόνο την πορεία των «Ουράνιων Επισκεπτών» που με τις απρόσμενες εμφανίσεις τους προκαλούσαν εντυπωσιασμό, δέος και αναταραχή, σε μια ανθρωπότητα που πίστευε πως ο έναστρος ουρανός ήταν ένα υπερφυσικό βασίλειο. Πολλές φορές οι εμφανίσεις τους ήταν ικανές να αλλάξουν ακόμη και το ρου της Ιστορίας!







ΔΙΑΡΚΕΙΑ:20:00

Η ταινία είναι βασισμένη σε κείμενο του συγγραφέα 'Ερικ Σμυρναίου



The movie is based in a research of the writer Eric Smyrnaios



Αγγλική μετάφραση: Σμύρνα Τσομπουλτή



Translate by Smyrna Tsompoulti



Επιμέλεια υποτιτλισμού: Μιλτιάδης Μαυρίκος



Subtitles by Miltiades Mavrikos



Γραφικά-Σκηνοθεσία : Βισάλτης Σωτήρης



Visual effects-Direction by Visaltis Sotiris

Παραγωγή : www.visaltis.net - Visaltis-Documentary



Copyright © 2017-2019 All Rights Reserved

ΒΙΣΑΛΤΗΣ



diodotos

Let's block ads! (Why?)

periergaa

πηγη