argonaytis-iphone

Το jailbreak του iOS 12.4 έχει οδηγήσει σε αναταραχή της δραστηριότητας στην κοινότητα jailbreaking. Μετά από όλα, μετά από χρόνια είναι διαθέσιμο ένα jailbreak για την τελευταία δημόσια έκδοση του iOS.Αν έχετε ήδη jailbroken το iPhone ή το iPad σας με το iOS 12.4, θα πρέπει να δείτε αυτό τον κατάλογο των 25 ελεύθερων jailbreak tweaks που πραγματικά θα αλλάξουν εντελώς τη σχέση σας με το κινητό σας.Οι παρακάτω τροποποιήσεις θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο το jailbroken iPhone ή το iPad σας. Αυτές οι τροποποιήσεις θα προσθέσουν νέες λειτουργίες στη συσκευή σας ή θα ενισχύσουν περαιτέρω τις υπάρχοντες λειτουργίες. Όλα τα tweaks παρακάτω είναι εντελώς δωρεάν για λήψη και είναι επίσης συμβατά με iOS 12.4 έτσι δεν πρόκειται να αντιμετωπίσετε προβλήματα μετά την εγκατάσταση τους.Δείτε τα καλύτερα δωρεάν Jailbreak Tweaks στο iOS 12.4 :NoMoreSmallApps – https://sparkdev.me/repo – Επεκτείνει τις εφαρμογές έτσι ώστε να καταλαμβάνουν ολόκληρη την οθόνη στο iPhone X.Codling – http://repo.chariz.ioFlame – Batch add sources to Cydia.TranslucentCydia – Παρέχει στον εγκαταστάτη Cydia ένα ημιδιαφανές υπόβαθρο..SwipeForMore – https://poomsmart.github.io/repo/NewTerm 2 – http://repo.chariz.ioFilza – http://tigisoftware.com/cydiaiCleaner Pro – CleanMyMac-like tweak Για να καθαρίζετε την συσκευή σας από άχρηστα αρχεία με ασφάλεια – http://ib-soft.net/cydiaAnimationsBeFast – http://exqusic.comDune – Προσθέτει λειτουργία σκούρου σε ολόκληρο το σύστημα.Melior – Replaces the stock volume HUD with a sleeker UI – http://sparkdev.meAutoUnlockX – https://sparkdev.me/repoSnowBoard – Προσθήκη πακέτων εικονιδίων στην αρχική οθόνη του iOS – https://sparkdev.me/repoApple File Conduit “2”CarPlay LockoutByeHomeBottomBarXNoSimAlert – Καταργεί την ειδοποίηση "χωρίς κάρτα SIM στο iPhone σας".HideDots – Καταργεί τις τελείες σελίδας από την Αρχική οθόνη iPhone.LowPowerModeBarMoji – Προσθέτει μια μπάρα emoji ακριβώς κάτω από το πληκτρολόγιο – https://repo.packix.com/DragSpring – https://repo.packix.com/NudeKeys CallDismiss – http://tateu.net/repo/Δείτε και το σχετικό βίντεο πιο κάτω για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα tweaks...