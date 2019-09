2019-09-15 10:26:52

Δεν θελω να αφησω κανενα φιλο χωρις απαντηση στα σχολια δυστυχως ομως παρατηρησα οτι παρα πολυ λιγα σχολια παρ'ολο που τα εχω απαντησει μενουν αναπαντητα μετα μια μερα βλεπω οτι ειναι κατεβασμενα δεν θελω να νομιζει κανενας φιλος οτι εχω κατι μαζι του,μπορει να ηταν συντομο σημερα το ψαρεμα μας αλλα τα ειχε ολα και πιστευω οτι ετσι θα ηταν καλυτερο ενα ψαρεμα με διαφορετικες τεχνικες και ποικιλια ψαριων,την καλημερα μου σε ολους εσας να ειστε παντα καλα ,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

