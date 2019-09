tinanantsou

Απονεμήθηκαν και φέτος τα Ig Nobel, τα οποία αναδεικνύουν τις πιο αστείες, απρόβλεπτες και ίσως τις πιο άχρηστες επιστημονικές ανακαλύψεις της χρονιάς.Mε το Ig Nobel Φυσικής 2019 βραβεύθηκαν οι Patricia Yang, Alexander Lee, Miles Chan, Alynn Martin, Ashley Edwards, Scott Carver, and David Hu, για την μελέτη τους που εξετάζει πως και γιατί ο φασκωλόμυς κάνει κυβικού σχήματος κόπρανα, κάτι μοναδικό στο ζωικό βασίλειο (How do wombats make cubed poo?).Ο φασκωλόμυς, σύμφωνα με την wikipedia, είναι μαρσιποφόρο φυτοφάγο ζώο που ζει στην Αυστραλία. Έχει κοντά πόδια, μήκους περίπου 1 μέτρο και μικρή κοντόχοντρη ουρά. Υπάρχουν τρία είδη και όλα είναι μέλη της οικογένειας Βομβατόμορφα. Είναι ευπροσάρμοστα και βρίσκονται σε δασώδεις, ορεινές και θαμνώδεις περιοχές της νοτιοανατολικής Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένης της Τασμανίας, καθώς και σε ένα απομονωμένο κομμάτι γης περίπου 740 στρεμμάτων στο εθνικό πάρκο του δάσους Έπινγκ στο κεντρικό Κουίνσλαντ.Κυβικά κόπρανα φασκωλόμυΥπενθυμίζεται πως οι Patricia Yang και David Hu βραβεύονται για δεύτερη φορά με Ig Nobel Φυσικής. Το 2015 είχαν τιμηθεί για την ανακάλυψη του νόμου της ούρησης, σύμφωνα με τον οποίο «όλα τα θηλαστικά χρειάζονται περίπου (21±13) δευτερόλεπτα για να αδειάσουν την ουροδόχο κύστη τους».Η έρευνα που βραβεύθηκε με το Ig Nobel Βιολογίας έχει επίσης σχέση με Φυσική.Το βραβείο αυτό δόθηκε στους Ling-Jun Kong, Herbert Crepaz, Agnieszka Górecka, Aleksandra Urbanek, Rainer Dumke, και Tomasz Paterek, για την ανακάλυψή τους ότι οι νεκρές μαγνητισμένες αμερικάνικες κατσαρίδες (periplaneta americana) συμπεριφέρονται διαφορετικά από τις ζωντανές μαγνητισμένες αμερικάνικες κατσαρίδες, μια μελέτη που χρησιμοποίησε κβαντικούς αισθητήρες (In-vivo biomagnetic characterisation of the American cockroach).Το βραβείο Χημείας δόθηκε στους Shigeru Watanabe, Mineko Ohnishi, Kaori Imai, Eiji Kawano, και Seiji Igarashi, που υπολόγισαν ότι ο συνολικός όγκο σάλιου παράγει ένα τυπικό παιδί ηλικίας 5 ετών κατά την διάρκεια μιας ημέρας είναι περίπου μισό λίτρο (Estimation of the total saliva volume produced per day in five-year-old children).Το βραβείο Ιατρικής έλαβε ο Silvano Gallus για την εργασία του σε συνεργασία με τους Cristina Bosetti, Eva Negri, Renato Talamini, Maurizio Montella, Ettore Conti, Silvia Franceschi, και Carlo La Vecchia που έχει τίτλο: «Does pizza protect against cancer?». Υποστηρίζεται η ιδέα ότι η πίτσα μας προστατεύει από τον καρκίνο ή εν πάσει περιπτώσει δεν αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισής του.Το βραβείο Ανατομίας δόθηκε στους Roger Mieusset και Bourras Bengoudifa βραβεύθηκε μια μελέτη σε Γάλλους ταχυδρόμους, στους οποίους είχε τοποθετηθεί θερμόμετρο στο όσχεό τους: «Thermal asymmetry of the human scrotum«. Την ιδέα είχε ο ειδικός σε θέματα γονιμότητας Roger Mieusset του Πανεπιστημίου της Τουλούζης για να διαπιστώσει κατά πόσο και οι δύο όρχεις ενός άνδρα έχουν την ίδια ακριβώς θερμοκρασία. Συμπέρασμα: ο αριστερός είναι πιο ζεστός, αλλά μόνο όταν ο άνδρας είναι ντυμένος. Ο Roger Mieusset εφηύρε και θερμαινόμενα εσώρουχα που βοηθούν τους άνδρες με προβλήματα υπογονιμότητας.Το βραβείο ιατρικής εκπαίδευσης στους Karen Pryor και Theresa McKeon που ανακάλυψαν ότι οι ακουστικές συσκευές που κάνουν «κλικ» και χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των σκύλων, μπορούν επίσης να βελτιώσουν τις δεξιότητες φοιτητών χειρουργικής: “Is Teaching Simple Surgical Skills Using an Operant Learning Program More Effective Than Teaching by Demonstration?”.Βραβείο Μηχανικής στον Iman Farahbakhsh για την εφεύρεση μηχανήματος που αλλάζει πάνες στα μωρά: «Infant washer and diaper-changer apparatus and method».Βραβείο Ειρήνης στους Ghada A. bin Saif, Alexandru Papoiu, Liliana Banari, Francis McGlone, Shawn G. Kwatra, Yiong-Huak Chan, kai Gil Yosipovitch διότι ανακάλυψαν ποια ακριβώς μέρη του σώματος είναι πιο απολαυστικό να τα ξύνει κανείς (ισχυρίζονται πως πρώτοι έρχονται οι αστράγαλοι και μετά η πλάτη): «The pleasurability of scratching an itch: a psychophysical and topographical assessment».Βραβείο Οικονομικών στους Habip Gedik, Timothy A. Voss και Andreas Voss που διερεύνησαν ποιας χώρας τα χαρτονομίσματα είναι ευκολότερο να διαδώσουν επικίνδυνα μικρόβια (νούμερο ένα το ρουμανικό Λέου): «The pleasurability of scratching an itch: a psychophysical and topographical assessment«.Και τέλος το βραβείο Ψυχολογίας στον Fritz Strack για την μελέτη του με τίτλο «Inhibiting and facilitating conditions of the human smile: a nonobtrusive test of the facial feedback hypothesis» σχετική με τις ψυχολογικές επιπτώσεις της παρεμπόδισης ή διευκόλυνσης των συνθηκών του ανθρώπινου χαμόγελου.Τα βραβεία ig Nobel που κάνουν τους ανθρώπους αρχικά να γελάσουν και μετά να σκεφτούν, απονέμονται από το επιστημονικό χιουμοριστικό περιοδικό «Annals of Improbable Research» και η τελετή απονομής γίνεται στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ των ΗΠΑ. Ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια σαν πλάκα από μια παρέα νεαρών επιστημόνων, έχει εξελιχθεί σε έναν εναλλακτικό θεσμό βράβευσης, ο οποίος προηγείται των κανονικών Νόμπελ που ανακοινώνονται τον Οκτώβριο.Παρακολουθείστε την τελετή απονομής των βραβείων Ig Nobel 2019:Πηγή: https://www.improbable.com/2019/09/12/announcing-the-2019-ig-nobel-prize-winners/https://physicsgg.me/2019/09/13/ποιοι-βραβεύθηκαν-με-τα-νόμπελ-της-τρε/