Η κλιματική προπαγάνδα είναι η πιο ξεδιάντροπη και πιο δαπανηρή απάτη στην ιστορία της ανθρωπότητας.

[Τα οικολογικά κόμματα ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι των πρόσφατων Ευρωεκλογών (Γαλλία 13,5%, Γερμανία 22% !).

Και ενώ τα τελευταία υπολείμματα κομμουνιστών αποσύρονται οσονούπω από το ευρωπαϊκό έδαφος – Ελλάδα – μια καινούρια ουτοπία, ο οικολογισμός, φαίνεται να κερδίζει τις καρδιές και τα μυαλά των ευρωπαϊκών λαών.

Υπάρχει το ενδεχόμενο και αυτό το όραμα να καταλήξει σε εφιάλτη; Αν ο άνθρωπος θεωρείται υπεύθυνος της επιδείνωσης του κλίματος, τότε αναγκαστικά μέτρα βελτίωσής του θα συνεπάγονται περιορισμό της ανθρώπινης ελευθερίας. Ως πού θα φτάσει αυτός;

Αλλά και όπως επεσήμανε ο κοινωνιολόγος Ζαν-Πιέρ λε Γκοφ «η οικολογία τρέφεται από τη φαντασίωση ενός κόσμου ενωμένου και ειρηνικού».

Ομως την ενοποίηση και την ειρήνευση του κόσμου μόνο μια παγκόσμια κυβέρνηση μπορεί να εξασφαλίσει manu militari.

Αυτό ακριβώς πρότεινε πριν ένα μόλις μήνα και ο Πάπας: «Το κοινό καλό έχει γίνει παγκόσμιο και…είναι απαραίτητο να υπάρχει ειδική νομική αρχή – κομψή διατύπωση εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας – ικανή να διευκολύνει την εφαρμογή του.

Σκεφτείτε τις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής…» (https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/textes-complementaires-du-magistere/292-discours-du-pape-francois-a-l-academie-pontificale-des-sciences-sociales).

Μόνο που αυτή η αρχή δεν θα εξαρτάται από την ψήφο μας, τη δική μου και τη δική σας… Ε.Δ.Ν.]

του Thierry Godefridi.

Ποιος δεν συνάντησε επιστήμονα που να του πει “δεν θα πιστέψω στην υπερθέρμανση – αλλαγή, απορρύθμιση, κλπ. – του κλίματος, την ημέρα που θα διαβάσω ένα άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό που να δείχνει ότι δεν αντέχει σε κριτική ! “;

Η κλιματική κρίση είναι δόλωμα, το βιβλίο του Φρανσουά Ζερβαί, φυσικού και ειδικού επιμελητή* της έκθεσης AR5 της Διακυβερνητικής Ομάδας για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), επίτιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου της Toυρ και πρώην διευθυντή ενός εργαστηρίου του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (CNRS), περιέχει δεκάδες αναφορές σε εργασίες, δηλώσεις, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, η συντακτική επιτροπή των οποίων αποτελείται από ειδικούς στο κλίμα επιστήμονες, που δείχνουν ότι η κλιματική προπαγάνδα είναι η πιο ξεδιάντροπη και πιο δαπανηρή απάτη στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Φρανσουά Ζερβαί

Το CO2, αυτός ο ρύπος, έχει κηρυχθεί ένοχος των χειρότερων δεινών της Γης: της εξαφάνισης των παγόβουνων (σε λίγα χρόνια – δεκαετίες, αιώνες ή χιλιετίες; – τι σημασία έχει!) – σύμφωνα με τις προβλέψεις που έκανε ο Αλ Γκορ 2008), της αύξησης της στάθμης της θάλασσας, των ξηρασιών, των πλημμυρών, των κυμάτων καύσωνα, των χιονοθυελλών, των σεισμών, των τσουνάμι, ορισμένων ασθενειών … Και τι δεν κάνει;

Πανικός για αύξηση 0,01% (!) CO2

Οντως, λέει ο Φρανσουά Ζερβαί, η καύση ορυκτών καυσίμων έχει οδηγήσει σε αύξηση του επιπέδου του διοξειδίου του άνθρακα στον αέρα από 0,03% σε 0,04% κατ’ όγκο [κατά 0,01% δηλαδή]. Με απλά λόγια “σε 10.000 μόρια ξηρού αέρα, υπάρχουν περίπου 7808 μόρια αζώτου, 2096 μόρια οξυγόνου, 92 άτομα αργού, σπάνιου αέριου και μόνο 4 μόρια διοξειδίου του άνθρακα. Αυτή η αύξηση από 3 σε 4 μόρια CO2 – ένα επιπλέον μόριο σε 10. 000 μόρια ξηρού αέρα ή 10. 500 μόρια υγρού αέρα – δικαιολογεί τέτοια ταραχή;

Συνέχεια εδώ

http://www.anixneuseis.gr

Πρώτα απ’ όλα να διευκρινίσουμε τι είναι καιρός και τι είναι κλίμα. Ο καιρός είναι η κατάσταση της ατμόσφαιρας σε μια δεδομένη στιγμή σε συγκεκριμένο μέρος. Ο καιρός έχει άμεση επίδραση στην κατάσταση των ανθρώπων και των ζώων. Τα δεδομένα του καιρού μπορούν να μετρηθούν και να καταγραφούν. Δεν υπάρχει μέσος καιρός και μέσος παγκόσμιος καιρός.

Από την άλλη πλευρά, το κλίμα είναι μια στατιστική άποψη των καιρικών δεδομένων του παρελθόντος. Τα στατιστικά στοιχεία (το κλίμα) δεν επηρεάζουν ποτέ τα δεδομένα (τον καιρό). Δεδομένου ότι ο καιρός καθορίζεται μόνο τοπικά, δεν υπάρχει μέσος όρος «μέσου κλίματος» και σίγουρα δεν υπάρχει «παγκόσμιο κλίμα». Παρεμπιπτόντως ούτε η «επιστήμη του κλίματος» υπάρχει, οι αυτόνομα διορισμένοι επιστήμονες του κλίματος προέρχονται από διαφόρους τομείς της επιστήμης. Η δε αναφορά όρων όπως «προστασία του κλίματος» και «διάσωση του κλίματος» είναι ανοησίες, καθώς το κλίμα είναι μια στατιστική άποψη των δεδομένων, τουτέστιν οι προστάτες του κλίματος τι ακριβώς θέλουν να σώσουν ή να διατηρήσουν, μήπως τα δεδομένα;

Εν προοιμίω πρέπει να τονίσουμε ότι το θέμα της κλιματικής αλλαγής δεν είναι ιδεολογικό, αν και τείνει να γίνει με τις παρεμβάσεις σε παγκόσμιο πολιτικό επίπεδο του διεθνούς Σιωνισμού, καθώς μια λάθος θεωρία για την κλιματική αλλαγή ή μεταβολή δεν μπορεί να γίνει σωστή εάν της χορηγήσουμε ιδεολογικό περίβλημα και μερικά σχολιαρόπαιδα που διαδηλώνουν. Η κλιματική αλλαγή ή μεταβολή είναι μεν ένα αναμφισβήτητο γεγονός, όμως αυτή η αλλαγή δεν οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση.

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε μια μελέτη των ερευνητών V.V. Zharkova, S.J. Shepherd, S.I. Zharkov και E. Popova των Πανεπιστημίων Northumbria, Bradford, Hull και Moscow με τίτλο «Oscillations of the baseline of solar magnetic field and solar irradiance on a millennial timescale». Η μελέτη βασίζεται στο κλιματικό μοντέλο της ηλιακής δραστηριότητας, τον μαγνητισμό και τους τροχιακούς κύκλους του ήλιου και αποδεικνύει ότι η παρατηρούμενη κλιματική αλλαγή δεν οφείλεται στο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και άρα στην δραστηριότητα του ανθρώπου πάνω στην γη. Μια άλλη μελέτη με τίτλο «Oregon Petition» την οποία προσυπογράφουν 10.000 διακεκριμένοι επιστήμονες των ΗΠΑ και άλλων χωρών αντικρούει, αμφισβητεί τις θέσεις του «Πρωτοκόλλου Κιότο» στο οποίο βασίστηκε η «Συμφωνία των Παρισίων» για την κλιματική αλλαγή.

Στον επιστημονικό πυρήνα της «Αναφοράς Όρεγκον» εκτιμάται ότι το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο (CH4) και άλλα λεγόμενα αέρια του θερμοκηπίου ουδόλως προκαλούν την αλλαγή του κλίματος στον πλανήτη και δεν οδηγούν σε καταστροφική υπερθέρμανση της γήινης ατμόσφαιρας. Επίσης διατείνονται οι επιστήμονες στην «Oregon Petition» ότι η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα μπορεί να έχει θετική επίδραση στην πανίδα και χλωρίδα της γης. Πρόσφατες δορυφορικές εικόνες αποδεικνύουν ότι η γη βρίσκεται σε μια φάση αύξησης της βιομάζας, κάτι που σύμφωνα με τους επιστήμονες οφείλεται στην αύξηση της περιεκτικότητας του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Συνέχεια εδώ

http://www.xrisiavgi.com/enimerosi/view/h-apath-me-thn-klimatikh-allagh

