Παρακαλούμε να σέβεστε τις παρατηρήσεις σας. Αυτό το βίντεο είναι για την εκπαίδευση, για αυτά που αισθάνεστε να είναι άρρωστα και διεστραμμένα. Ισχυρά οχυρά έρχονται σε πολλές μορφές και ο διάβολος είναι ένας ειδικός ψεύτης και χειραγωγός. Όλοι έχουμε αμαρτήσει και δεν έχουμε την δόξα του Θεού. Δεν είμαστε καλύτεροι από τους ανθρώπους σε αυτό το βίντεο. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε όλες τις αμαρτίες μας και περπατούμε σε ένα διαφορετικό μονοπάτι, ακολουθώντας τον Ιησού ως Σωτήρα μας. Η ομοφυλοφιλική κοινότητα και οι transgenders χρειάζονται την υποστήριξή μας για να τα απομακρύνουν από αυτόν τον κακό κόσμο.

Αυτά είναι σκληρά βίντεο που κάνουν και εξετάζουν φίλους. Βάλαμε αυτά τα βίντεο μαζί για εκπαίδευση και συζήτηση. Αυτό το βίντεο είναι να σας εκπαιδεύσει σχετικά με τα ακραία μέτρα των ανθρώπων που παίρνουν να αλλάξουν τα φύλα τους, καθώς και να εκθέσουν το Νεοταξική σατανική ατζέντα της προσπάθειας να καταστρέψει εντελώς τη δημιουργία του Θεού. Υπάρχει μια κρίση ταυτότητας στη γη. Τα δημόσια σχολεία, οι βιβλιοθήκες, οι ημερήσιες φροντίδες, οι γιατροί κλπ. Ωθούν όλα αυτά το θέμα ώστε τα παιδιά να έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν εάν είναι αγόρι ή κορίτσι. Αφήστε τα παιδιά να είναι παιδιά, παρακαλώ.

Ο Δρ Michael Coogan, αρχισυντάκτης της βιβλιοθήκης Oxford Bible Online, συζητά πώς οι σύγχρονες ιδέες για την ταυτότητα φύλου δικαιολογώντας με επιχειρήματα μέσω της Βίβλου.

Γεν. 1,27 Και πράγματι ο απειροτέλειος Θεός εδημιούργησε τον άνθρωπον, τον οποίον επροίκισε με ιδικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ώστε να είναι με αυτά εικών του Θεού. Εδημιούργησεν απ’ αρχής άνδρα και γυναίκα.

Γεν. 5,2 Απ’ αρχής άνδρα και γυναίκα εδημιούργησεν ο Θεός, τους οποίους και ευλόγησε. Κατά δε την ημέραν κατά την οποίαν τους εδημιούργησεν, έδωσεν στον πρώτον άνθρωπον το όνομα Αδάμ.

Γεν. 2,1 Ούτω δε ετελείωσεν η δημιουργία του σύμπαντος, του ουρανού και της γης, και όλος αυτών ο στολισμός, η αρμονία και η λαμπρότης.

Γεν. 2,25 Ησαν δε και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυναίκα αυτού, και δεν εντρέποντο ο ένας τον άλλον, διότι ήσαν αγνοί και αθώοι.

Νά ΜΗΝ ΑΓΟΡΑΣΕΙ κανένας αυτά τά ΔΗΘΕΝ παιχνίδια…..[2 βίντεο]

Τι άλλο θα δούμε;

Γνωστή εταιρεία παιχνιδιών εγκαινιάζει μια νέα σειρά κούκλες «ουδέτερου φύλου»!

Ο παγκοσμίως γνωστός κατασκευαστής παιχνιδιών Mattel ανακοίνωσε ότι ξεκινά μια νέα σειρά από κούκλες «ουδέτερων φύλων», προτρέποντας με αυτήν την απόφαση ορισμένους επικριτές να κατηγορούν την εταιρεία ότι προσπαθεί να δημιουργήσει κοινωνικά μηχανικά παιδιά.

«Τα παιδιά μπορούν να προσαρμόσουν τις νέες κούκλες με μακριά ή κοντά μαλλιά, παντελόνια ή φούστες ή και τα δύο.

Οι κούκλες έρχονται σε έξι διαφορετικούς τόνους δέρματος «, αναφέρει το ‘Fox Business’.

Ο Kim Culmone, ανώτερος αντιπρόεδρος της ‘Mattel Fashion Doll Design’, δήλωσε ότι οι κούκλες δημιουργήθηκαν επειδή «τα παιδιά δεν θέλουν τα παιχνίδια τους να υπαγορεύονται από τα πρότυπα των φύλων».

«Τα παιχνίδια αποτελούν αντανάκλαση του πολιτισμού και καθώς ο κόσμος συνεχίζει να γιορτάζει τις θετικές επιπτώσεις της συμμετοχικότητας, θεωρήσαμε ότι ήταν καιρός να δημιουργήσουμε μια γραμμή κούκλας χωρίς ετικέτες», ανέφερε.

Μια διαφήμιση για το νέο προϊόν παρουσίασε ένα αγόρι με μώβ μαλλιά (!!!) και ένα με σκουλαρίκι…

Γεν. 2,1- Γεν. 2,25

Δευτ. 23,17 Θα κατοική μαζή σου, θα μένη εις την πόλιν σας, όπου αρέσει εις αυτόν. Δεν θα τον καταπιέσης.

Δευτ. 23,18 Δεν πρέπει να υπάρξη πόρνη μεταξύ των θυγατέρων του Ισραήλ, και δεν πρέπει να υπάρξη πόρνος μεταξύ των Ισραηλιτών. Δεν θα υπάρξη ιερόδουλος μεταξύ των θυγατέρων του ισραηλιτικού λαού και δεν πρέπει να υπάρξη προαγωγός εις πορνείαν μεταξύ των Ισραηλιτών.

Δ Βασ. 17,17 Αυτοί ακόμη επερνούσαν τους υιούς και τας θυγατέρας των δια πυρός σύμφωνα με τα ειδωλολατρικά έθιμα, συνεβουλεύοντο τους μάντεις, παρετήρουν τους οιωνούς και γενικώς τόσον πολύ εξετράπησαν στο κακόν, σαν να επωλήθησαν ως δούλοι, δια να κάνουν το κακόν ενώπιον του Κυρίου, ώστε να εξοργίσουν αυτόν εναντίον των.

