2019-09-29 06:51:50

Κυνηγωντας τα κοκκαλια στα τελευταια ψαρεματα



Καλημερα τα κοκκαλια φτανουν στο τελος εποχη της ζαργανας τωρα αλλα αλλο ψαρεμα το ενα αλλο ψαρεμα το αλλο, που και που επισκεφτομαστε τις ομορφες παραλιες μας και οτι βγει αλλα και παλι μονο και μονο για το πρωινο αξιζει,να ειστε καλα σας ευχαριστω,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ