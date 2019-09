5/5 (1)

Εδώ και χρόνια μια κυρία έψαχνε το παιδί της το οποίο γέννησε, στις παπικές καλόγριες μάταια όμως εφόσον της είπαν ότι πέθανε. Μετά από 30 χρόνια το ξαναβρίσκει και μαθαίνει ότι οι παπικές καλόγριες το πούλησαν.

Katholische Kinderhändler: Spaniens verschacherte Babys

Uncovering Tuam’s mass grave of babies

Η παπική εκκλησία πάντα σκότωνε και θυσίαζε παιδιά στον διάβολο πρόσφατα.

Σε μια ερεύνα που έγινε στην Ιρλανδία ανακάλυψαν την ύπαρξη σκελετών 800 παιδιών που είχαν θυσιαστεί από τους παπικούς.

Ένα απόσπασμα από το αναγνωρισμένο ντοκιμαντέρ «Τα παιδιά της ντροπής». Tuam, μια ήσυχη πόλη στα δυτικά της Ιρλανδίας

. Tuam, ένα όνομα που τραυμάτισε ολόκληρη την Ιρλανδία το 2014, όταν αποκαλύφθηκε ένας κρυμμένος μαζικός τάφος που περιείχε τα ερείπια περίπου 800 παιδιών στις πρώην βάσεις ενός σπιτιού για ανύπαντρες μητέρες, μια κόλαση στη γη όπου τα παιδιά πέθαναν από κακή μεταχείριση και ήταν θαμμένα κρυφά και ξεχασμένα. Τα «παιδιά της ντροπής» διερευνούν την επώδυνη πρόσφατη ιστορία της Ιρλανδίας για να δώσουν στα παιδιά των ντροπών μια φωνή.

Οι έρευνες έδειξαν ότι πολλά από αυτά τα παιδιά είχαν κομματιαστεί, τα περισσότερα άγρια δολοφονήθηκαν. Όπως λέει το ντοκιμαντέρ πρόκειται για θυσίες παιδιών από παπικούς.

800 tote aufgeschlitzte Säuglinge gefunden

