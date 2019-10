2019-10-08 22:09:41

η νεανίσκη που μίλησε στη σύσκεψη για τον πλανήτη το 1992 φοβούμενη ότι θα χαθεί, αλλά δε χάθηκε ακόμα... https://www.youtube.com/watch?v=oJJGuIZVfLM το τουίτ για τη νέα φυτο-θρησκεία https://twitter.com/UnionSeminary/status/1174000941667880960 ομιλια του Ιρλανδού πολιτικού για τις πυρηνικές δοκιμές στη στρατοσφαιρα https://www.youtube.com/watch?v=sTzBtoqpVZg ιστότοπος που επιεβαιώνει ότι στα οξείδα του αζώτου οφείλεται η τρύπα του όζοντος https://ift.tt/2LWVZvj η προπαγάνδα τρομοκράτησης για παγετώνες το 1979 https://www.youtube.com/watch?v=pkr8Wqt-8LY Email και paypal μου : vasiliki42@hotmail.com facebook https://ift.tt/2ORjeFS twitter https://twitter.com/Vasoula2908 το κσνάλι μου στο dailymotion https://ift.tt/2BkiVhU



-------------------------------------------------- ΕΛΛΑΔΑ: Λόγια δεν την περιγράφουν, κι έτσι μια γαλανόλευκη αρκεί... Είναι το κύτταρο πολιτισμού και γνώσης, ΠΡΕΠΕΙ να ειναι πέρα και πάνω από σοφιστείες ιεραρχών, πολιτικών και...αμπελοφιλοσόφων! Είναι φιλοσοφία και στάση ζωής. Είναι η δική μου πατρίδα! GREECE: No words to describe it, so I'll stand in silent awe before it's blue and white flag... It's the primary cell of civilization, culture and knowledge...and it HAS to be beyond and above the sophism of politicians, priests and others who see themselves as great minds and philosophers... It is philosophy in it self, and a way of life. It's my beloved land! periergaa

