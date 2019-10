2019-10-12 16:20:41

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου «Ευτυχείτε» έδωσε συνέντευξη ο νικητής του δεύτερου κύκλου του Survivor Ηλίας Γκότσης, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων περισσότερα για το ενδεχόμενο ενός νέου κύκλου All Stars Survivor: «Από τότε που βγήκαμε από το παιχνίδι, ακούγαμε ότι θα γίνει. Υπήρχαν σκέψεις να γίνει φέτος το All Stars Survivor, αλλά δεν πρόκειται να γίνει αυτή τη σεζόν. Δεν με έχει πάρει κάποιος τηλέφωνο, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση». Παράλληλα, για μία πιθανή συμμετοχή του δηλώνει: «Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί αυτό, δεν ξέρω πως θα είμαι εκείνη τη στιγμή και τι θα κάνω στη ζωή μου, σίγουρα πάντως τα λεφτά είναι ένα σημαντικό κίνητρο». Να θυμίσουμε ότι τη φετινή σεζόν ο Ηλίας Γκότσης συμμετέχει στην εκπομπή Μεσημμέρι Yes με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Παύλο Σταματόπουλο.



http://www.tvnea.com



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ