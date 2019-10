2019-10-13 07:52:39

Ζαργανες με δολωμα ακροβατη



Μια ωραια μερα με πολλες Ζαργανες και αρκετους γνωστους εκει για ψαρεμα και ενα πολυ καλο δολωμα,το ψαρεμα εγινε πολυ κοντα στον Βολο στις Αλυκες ,ψαρεμα που μπορει να το ευχαριστιομαστε τοσο για τα ψαρια που πιασαμε αλλα πιο πολυ γιατι δεν πηραμε κανενα ουτε καν για δολωμα,εχετε την καλημερα μας καλη εβδομαδα σε ολους ,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

