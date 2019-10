2019-10-20 11:43:36

Μπορει να υπαρχουν ενα σωρο τεχνητα δολωματα αλλα ειναι και μερικα που πιανουν επανειλημμενα ψαρια και πολλων ειδων και ενα απο αυτα ειναι και το σιλικονουχο raglou που δουλευει παντα πιανοντας διαφορα ειδη ψαριων με πολυ ευκολια,κατα προτιμηση ισως τα 6,5 εκατοστα ειναι για ολα τα ψαρια και δουλευουν και ολα τα χρωματα αυτο ειναι το περιεργο,σας ευχαριστω που παρακολουθειτε τα βινεο μας καλη εβδομαδα,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

