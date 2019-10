5/5 (1)

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλδάκη

Πώς η Monsanto πήρε βακτήρια που επιβιώνουν σε τοξικά απόβλητα και τα έβαλε στο φαγητό μας

[embedded content]

11/3 Predictive Programming? What Do You See?

[embedded content]

Σεμινάριο μόνιμης καλλιέργειας με την Έμετ στο Πελίτι

[embedded content]

ΣΧΕΔΙΟ MONSANTO

[embedded content]

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ



www.nikosxeiladakis.gr

