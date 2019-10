2019-10-30 17:00:10

Το My Style Rocks επιστρέφει στις οθόνες μας και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η επιστροφή αυτή θα γίνει τον Ιανουάριο του 2020. Ποιοι θα στελεχώσουν τον τρίτο κύκλο του reality μόδας; Μερικά ονόματα θα φέρουν ταραχή Δέχτηκε πρόταση και το σκέφτεται σοβαρά για να αναλάβει την παρουσίαση. Ποια κυρία είναι αυτή; Η Δούκισσα Νομικού, η οποία φαίνεται να προηγείται έναντι των υπολοίπων. Όπως αποκάλυψε η Αφροδίτη Γραμμέλη στο Πρωινό: «Η Δούκισσα Νομικού είναι ένα από τα δύο πρόσωπα που θέλουν και οι δύο πλευρές. Υπάρχει ακόμα ένα που πρέπει να σιγουρευτεί. Το My style rocks δε θα βγει τον Νοέμβριο. Αποφάσισε ο ΣΚΑΪ να κρατήσει τα παιχνίδια ως τις γιορτές και θα βγει τον Γενάρη. Θέλει να δώσει λίγο χρόνο ακόμα στα παιχνίδια και υπάρχει και το Big Brother στο πλάνο».



Οι φετινές συμμετέχουσες, όμως, αν επιβεβαιωθούν οι φήμες, είναι πραγματικές «βόμβες». Σύμφωνα με όσα είπε η Κλεοπάτρα Πατλάκη στην εκπομπή Μεσημέρι με τον Γιώργο Λιάγκα, στο My Style Rocks φαίνεται πως θα συμμετέχουν ως παίκτριες η Βικτώρια Καρύδα, η Ιωάννα Τούνη και η Δήμητρα Αλεξανδράκη!



Όσο για την κριτική επιτροπή, όπως είχε αποκαλύψει η Αφροδίτη Γραμμέλη την προηγούμενη εβδομάδα, φαίνεται πως «κλειδώνει». Ο Στέλιος Κουδουνάρης και εκτός απροόπτου ο Λάκης Γαβαλάς και η Αλεξάνδρα Κατσαΐτη, θα καθίσουν στις τρεις καρέκλες.



zappit



http://www.tvnea.com



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ