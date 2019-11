Σε ανακοίνωσή τους στο YouTube και με ένα βίντεο που περιλαμβάνει αποσπάσματα από τις επιτυχημένες σειρές του Μεγάλου Καναλιού, οι εργαζόμενοι του MEGA αναφέρονται στην εξαγορά από την εταιρεία Alter Ego του Βαγγέλη Μαρινάκη.Αναλυτικά η ανακοίνωσή τους στο Youtube:“Ήταν 20 Νοέμβρη 1989, όταν βγήκε στον αέρα το πρώτο ιδιωτικό κανάλι της χώρας. Το MEGA CHANNEL. Ακολούθησε η επιτυχία.Η ποιότητα, η ψυχαγωγία, η πρωτοπορία στην ελληνική τηλεόραση.Το 2012 άρχισαν τα οικονομικά προβλήματα και από το 2016 οι εργαζόμενοι άρχισαν να μένουν απλήρωτοι. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, είχε ξεκάθαρη θέση. Ήθελε να χτυπήσει την διαπλοκή που επί χρόνια χρησιμοποιούσε ως “διαφημηστήριο” και εντέλει τα κατάφερε το 2018 που ουσιαστικά εξαφάνισε το τηλεοπτικό σήμα του MEGA από την DIGEA και από τις συνδρομητικές πλατφόρμες. Το κανάλι ουσιαστικά, δεν έβαλε ποτέ λουκέτο, χάρη στους εργαζόμενους και στην πλούσια ταινιοθήκη του, που μέχρι και αυτή τη στιγμή κάνει live μετάδοση μέσω ίντερνετ.1η Νοέμβρη ήταν προγραμματισμένος ο διαγωνισμός για την πώληση του ονόματος του MEGA και της ταινιοθήκης του (Γενικό αρχείο, σειρές, τρέιλερ και άλλα) την οποία αγόρασε έναντι 33.999.999 ευρώ η εταιρεία του Βαγγέλη Μαρινάκη, ALTER EGO με σκοπό να ενισχύσει το κανάλι του, ONE CHANNEL, το οποίο σύμφωνα με πηγές, δεν θα βγει ποτέ ως ONE, αλλά στις 20 Νοέμβρη θα εκπέμψει κατευθείαν ως MEGA CHANNEL, όπου είναι και τα γενέθλια του!”.Την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2019, το Mega πέρασε στην στην Alter Ego του Βαγγέλη Μαρινάκη το Mega. Έναντι σχεδόν 34 εκατ. ευρώ στα χέρια του η ταινιοθήκη, το σήμα και το αρχείο του καναλιού. Ο διαγωνισμός έγινε λίγες μέρες μετά τη συμπλήρωση ενός έτους από το “μαύρο” στο Μεγάλο Κανάλι. Η εταιρεία ALTER EGO του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη είχε κάνει τη μεγαλύτερη προσφορά, γύρω στα 34 εκατομμύρια ευρώ.Σύμφωνα με πληροφορίες, φάκελο κατέθεσε και μία κυπριακή εταιρεία στην οποία συμμετέχουν τέσσερις τηλεοπτικοί σταθμοί, οι Alpha, Star, Open και Μακεδονία Tv. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η κοινοπραξία των τεσσάρων τηλεοπτικών σταθμών κατέθεσε πρόταση για 33 εκατ. ευρώ. Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι από τη διαδικασία επέλεξε να απουσιάζει ο ΑΝΤ1 έχοντας αποφασίσει να μην διεκδικήσει μόνος του αλλά ούτε και μέσα από την προαναφερόμενη κοινοπραξία την περιουσία του MEGA.Έτσι, στην κατοχή του Βαγγέλη Μαρινάκη περνά η ταινιοθήκη, το αρχείο αλλά και το λογότυπο του MEGA κάτι που εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιήσει για τον τηλεοπτικό σταθμό ONE που αναμένεται να βγει στον αέρα μέσα στον μήνα.Ο διαγωνισμός για τα περιουσιακά στοιχεία του Mega έγινε λίγες μέρες αφού συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την ημέρα που έπεσε “μαύρο” στο Μεγάλο Κανάλι, τον πρώτο ιδιωτικό τηλεοπτικό πανελλήνιας εμβέλειας που λειτούργησε στην χώρα μας και που έγραψε ιστορία στο εγχώριο τηλεοπτικό τοπίο.Μετά από μήνες που ο σταθμός της Μεσογείων παρέμενε εν ζωή από απλήρωτους εργαζομένους η DIGEA διέκοψε μετά την απόφαση του ΕΣΡ την παροχή και έτσι το MEGA σταμάτησε να εκπέμπει μετά από 29 χρόνια.Ο πλειστηριασμός για τα περιουσιακά στοιχεία της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ, έγινε στον τρίτο όροφο του κτηρίου της Μεσογείων.http://www.tvnea.com