Για μια ακόμα Κυριακή, πιστό στο ραντεβού του, το The Final Four ήρθε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από τον ΑΝΤ1. Η λαμπερή Ζέτα Μακρυπούλια καλωσόρισε το τηλεοπτικό κοινό καθώς και την κριτική επιτροπή.



Την Ελένη Φουρέιρα, τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και τον Μιχάλη Κουινέλη που βρίσκονται στις θέσεις να καθορίσουν ποιοι θα καθίσουν στις τέσσερις πολυπόθητες καρέκλες του τάλεντ σόου!



Η όμορφη τραγουδίστρια και κριτής του The Final Four θέλησε, όμως, να μας… εκπλήξει τόσο με την ενδυματολογική της επιλογή όσο και με την αλλαγή χρώματος στα μαλλιά της. Σαν άλλη, δηλαδή, Τζέσικα Ράμπιτ η Ελένη Φουρέιρα θέλησε να κερδίσει τις εντυπώσεις και τα βλέμματα.



Δίχως άλλο, τα κατάφερε! Συμφωνείτε;



