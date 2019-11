X- Factor: Η κόντρα Τσαουσόπουλου – Θεοφάνους για το τραγούδι του Μαχαιρίτσα και την «κλεμμένη» εισαγωγή

parapona-rodou

Ένα τραγούδι του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα που ερμήνευσαν στην σκηνή του X-Factor οι Liak and the Cover στο 4o Live του talent show στάθηκε αφορμή για να κοντραριστούν ζωντανά στο αέρα ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος και ο Γιώργος Θεοφάνους. Την ώρα του σχολιασμού, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος ανέφερε σχετικά με το «Έλα ψυχούλα μου».«Θα πω κάτι που πιθανόν 99 στους 100 δεν το ξέρουν. Θυμάστε πως ξεκινάει το τραγούδι. Με τον Λαυρέντη γνωριζόμασταν. Παλαιότερα, όταν άκουσα ότι το τραγούδι είναι από τον Λαυρέντη, δεν τόλμησα να του το πω γιατί ντρεπόμουν, δεν ήθελα. Υπάρχει ένα τραγούδι πριν βγει αυτό που είναι ακριβώς το ίδιο, ίδιες νότες, απλώς το ξένο ήταν παιγμένο λίγο πιο γρήγορα. Είναι το ίδιο πράγμα. Λέγεται «Chicky Chicky Boom Boom» από Willie And The Red Rubber Band.Ο Γιώργος Θεοφάνους θέλησε αμέσως να παρέμβει ρωτώντας: «Να προστατεύσω λίγο τον συνάδελφο παρ' ότι δεν είναι μαζί μας. Ο λόγος που το αναφέρουμε αυτό ποιος είναι;»«Εγκυκλοπαιδικός», απάντησε ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, ωστόσο ο Γιώργος Θεοφάνους εξέφρασε την ένστασή του: «Μα είναι εγκυκλοπαιδικός το να δίνουμε τον άνθρωπο στον αέρα ότι, ξέρεις, η εισαγωγή του είναι κλεμμένη από κάποιον άλλον;»«Είπα εγώ τη λέξη κλεμμένη; Δεν είπα κλεμμένη», διαμαρτυρήθηκε ο Τσαουσόπουλος. «Τι είπες; Να το στρογγυλέψουμε λίγο γιατί είναι…», αναρωτήθηκε ο Θεοφάνους. «Δεν θέλει στρογγύλεμα, γιατί δεν είπα κάτι αιχμηρό. Να σας πω, επίσης, εάν δεν το ξέρετε, πως πριν 7-8 χρόνια που πήγαν τον Μικ Τζάγκερ σε δικαστήριο γιατί έμοιαζε ένα τραγούδι του με κάποιο άλλο», είπε ο κριτής και ο Θεοφάνους απάντησε:«Μιχάλη μου και εμένα με πήγαν σε δικαστήριο και εγώ έχω πάει άλλους σε δικαστήριο. Οι νότες είναι κοντά».«Έχουν τόσα πολλά ακούσματα οι μουσικοί. Δεν είπα κάτι κακό. Όταν του το είπα του Λαυρέντη, ο Λαυρέντης δεν το ήξερε», ανέφερε ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος κλείνοντας.Η Μελίνα Ασλανίδου δεν έκρυψε την αμηχανία της για την αναφορά στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, επισημαίνοντας πόσο χιούμορ είχε ο τραγουδοποιός και σκεπτόμενη πως θα απαντούσε στον Μιχάλη Τσαουσόπουλο.