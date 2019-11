2019-11-10 09:21:58

Ψαρεμα στην Μηλινα



Και εκει που ετοιμαζα ενα βιντεακι να ανεβασω ωπ και βρεθηκε αυτο μπροστα μου καλος ο Παγασητικος Κολπος αλλα απο μερος σε μερος εχει διαφορα Οκτωμβριος ο ενας Οκτωμβριος και ο αλλος,την καλημερα μας καλη εβδομαδα σε ολους ,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ