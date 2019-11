ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑΣ’ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ,Λ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ,Λ ΜΠΙΛΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ

[embedded content]

ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ: ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Λ.ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΟ 1994

[embedded content]

Αυτοί είναι οι Μασόνοι Πολιτικοί στην Ελλάδα

[embedded content]

2017 06 21 Μόλις ο 25χρονος λέει τη λέξη ‘Μητσοτακης Μπιλντερμπεργκ’ στο Παραιτηθείτε

[embedded content]

[embedded content]

Ομολογία ιλλουμινάτι και το μυστικό συμβόλαιο

[embedded content]

Ο ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕ ΤΟΝ ΣΙΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΑ

[embedded content]

Τι είναι η Λέσχη Μπίλντερμπεργκ και ποια η ιστορία της

[embedded content]

Κίσσινγκερ, Μητσοτάκης – Λέσχη Μπίλντερμπεργκ [Bilderberg].

[embedded content]

Η SIEMENS ΤΟ “ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ” ΤΟΥ ΚΟΥΛΗ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΜΠΙΛΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ

Γράφει ο Παναγιώτης Αποστόλου Επικεφαλής Στρατηγικής Πολιτικής της “Ελλήνων Πολιτείας” – αρθρογράφος egerssi@otenet.gr www.egerssi.gr Στη Λέσχη Μπίλντερμπεργκ ο Πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης στο Τορίνο (7-10 Ιουνίου). Από τους πρώτους στη λίστα των προσκεκλημένων της “κλειστής κι αμαρτωλής” αυτής σύναξης! Γι΄ αυτό θα πρέπει να θυμηθούμε: Ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει στο Πανελλήνιο, την ομερτά που συνδέει την Οικογένεια Μητσοτάκη με την γερμανική πολυεθνική εταιρεία Siemens. Αυτήν την ομερτά την παρουσίαζε και την αναδείκνυε ο Μιχάλης Χριστοφοράκος μέσω των περιβόητων ημερολογίων που συντηρούσαν η Κατερίνα Τσακάλου και η Χριστίνα Καλοκούβαρου.

Τα μέλη της γραμματείας του ισχυρού άνδρα της Siemens που κατέγραφαν όλες τις συναντήσεις του ιδίου με το πολιτικό και επιχειρηματικό λόμπυ της Ελλάδος. Σε αυτά τα ημερολόγια, δεν υπήρχε εβδομάδα που να μην αναφέρεται κάποια επαφή με μέλος της Οικογένειας Μητσοτάκη. Όπως αναφέρονται και οι συμμετοχές μελών της Οικογένειας Μητσοτάκη σε όλες τις επίσημες και ανεπίσημες εκδηλώσεις της Siemens. Γιατί, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να γίνει επίσημη εκδήλωση της Siemens και να λείπει από αυτή η Ντόρα ή ο Κυριάκος.

Όλα τα παραπάνω τα διαχειριζόταν η κ. Τσακάλου, η οποία μέχρι σήμερα – εκτιμώ – στις τόσες συνεντεύξεις της ή καταθέσεις της στη Δικαιοσύνη, δεν έχει πει ούτε τη μισή αλήθεια. Εκείνη γνωρίζει περισσότερα από τον οποιοδήποτε. Ήταν το “μάτι και το αυτί” του Μιχάλη Χριστοφοράκου. Γνωρίζει επίσης, πως όταν καλούσαν το γραφείο Χριστοφοράκου από την “Αγία Οικογένεια”, στη Siemens χτυπούσε γενικός συναγερμός και όλοι έτρεχαν προκειμένου να υλοποιήσουν το αίτημα της Οικογένειας

. Οι “χάρες” σε Ντόρα και Κυριάκο… Από τα ημερολόγια του Μιχάλη Χριστοφοράκου προκύπτει πως η Ντόρα και ο Κυριάκος ήταν πολύ καλοί “πελάτες” της Siemens. Από τις εγγραφές με ημερομηνία 14 Ιουλίου και 17 Ιουλίου 2000, φέρεται πως η κ. Μπακογιάννη άλλαξε το τηλεφωνικό της κέντρο. Όπως, σε μεταγενέστερα έτη εμφανίζονται και άλλες τέτοιες “αγορές”. Η φιλία των Ντόρα – Κυριάκου με τον Χριστοφοράκο ήταν μεγάλη και ουδείς μπορούσε να την “σπάσει”.

Γι΄ αυτό τους ικανοποιούσε το οποιοδήποτε αίτημά τους. Και αυτή τη φιλία δεν την έκρυβαν. Απεναντίας, την διατράνωναν πομπωδώς δεξιά και αριστερά μέσω των ΜΜΕ. Όπως, όταν ο Μιχάλης Χριστοφοράκος παραβρέθηκε στο γάμο του Κώστα Μπακογιάννη στο Καρπενήσι και στοίχησε στην εταιρεία – σύμφωνα με πληροφορίες μας – περί τα 10 χιλιάδες ευρώ, αφού η μετάβαση έγινε με ελικόπτερο! Άλλωστε, ο Χριστοφοράκος έτρεφε ιδιαίτερη αδυναμία στην Ντόρα Μπακογιάννη από την εποχή που ήταν συμμαθητές στη γερμανική σχολή. Γι΄ αυτό την υποστήριξε θερμά σε όλα τα πολιτικά της εγχειρήματα, ως βουλευτή, δήμαρχο, υπουργό.

Όπως, βοήθησε και τον σύζυγό της Ισίδωρο Κούβελο, εξασφαλίζοντάς του “χορηγίες” για την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας, όπου ήταν Πρόεδρος. Στην διεκδίκηση των Μεσογειακών Αγώνων, αλλά και σε διεθνείς αγώνες που έλαβαν χώρα στο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο στο Μαρκόπουλο, όπως της διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Σεπτέμβριο του 2007… Και για άλλη μια φορά να μην ξεχνάμε πως, ο Μιχάλης Χριστοφοράκος όταν ξέσπασε το σκάνδαλο της Siemens, “πέταξε” στην ελευθερία του Μονάχου, όταν υπουργός Εξωτερικών ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη. Τυχαία σύμπτωση; Ίσως… Α, αξίζει και η σημείωση πως, τα παιδιά του Κυριάκου και του Μιχάλη πήγαιναν στο ίδιο σχολείο

. Άλλωστε, σε μια μεσοτοιχία ζούσαν, όπως έχουμε ήδη αποκαλύψει! Πάντως, το σίγουρο είναι πως η Καγκελάριος της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ, προστατεύει μέχρι σήμερα τον Χριστοφοράκο, και σίγουρα εκείνη γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, το γιατί! Από την άλλη μεριά, μέσω των ημερολογίων αποκαλύφθηκε μια επιστολή που έστειλε ο Χριστοφοράκος, ένα μήνα μετά την “αποκαθήλωσή” του από την εταιρεία, όπου παρουσιάζεται πως, είχε υποσχεθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι θα καλύψει τις εκλογικές του ανάγκες το 2007 με τηλεφωνικό κέντρο. Εξ ου και όλα όσα ακολούθησαν με τα περιβόητα τιμολόγια που μετά το δημοσιογραφικό σάλο που ξέσπασε, τελικά εξοφλήθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συνέχεια εδώ

http://koukfamily.blogspot.com/2018/06/siemens.html

Με τη Lisa Haven

«Η Μπίλντερμπεργκ κινεί τις χορδές κάθε κυβέρνησης και υπηρεσίας πληροφοριών στον δυτικό κόσμο.» – Τζέιμς Μορκάν, Το ένατο ορφανό.

Αυτή είναι μια από τις πιο αληθινές δηλώσεις που έρχονται κατευθείαν από το στόμα ενός παγκοσμιοποιητή! Τραβούν την πλειοψηφία – αν όχι όλες – τις χορδές που παίζονται σήμερα. Από την πολιτική μέχρι την ιατρική πρόοδο, την τεχνολογία, την παγκόσμια διακυβέρνηση και πολλά άλλα.

Πρόκειται για μια ομάδα που χειραγωγεί, αναζητά χρήματα, για την εξουσία, για να βελτιώσει τον εαυτό της. Μόνο πρόσφατα έχουν για το κοινό τους κακόβουλο πρόγραμμα. Με τη μορφή των συναντήσεων Bilderberg, των Guidestones της Γεωργίας και των ίδιων των ηγετών.

Την 30η Μαΐου-2η Ιουνίου, η μυστηριώδης, κακόβουλη, πεινασμένη ομάδα Bilderberg, θα φιλοξενήσει την 67η ετήσια συνάντησή τους από τη σύστασή τους το 1954. Θα υπάρχουν συνολικά 130 συμμετέχοντες από 23 διαφορετικές χώρες που συναντώνται στο Moντρέ της Ελβετίας, θα συζητήσουν τις πολιτικές, την αποδημία, τον λαϊκισμό και τις μυστικές τους ατζέντες πίσω από κλειστές πόρτες.

Στο βίντεο που ακολουθεί περνάω από την ημερήσια διάταξη Bilderberg 2019 και από εκείνους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο συμμετοχής. Όταν ανακαλύψετε την πραγματική ατζέντα τους, θα πέσετε στο πάτωμα! Πληκτρολογήστε τη λέξη και μοιραστείτε αυτήν με όλους όσους γνωρίζετε …

Bilderberg 2019! You Won’t Believe Who’s Going & The Agenda They Admit To! Secrets Explode!

[embedded content]

