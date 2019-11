TheNewDailyMail

Επίθεση στην κυβέρνηση σε τρία μέτωπα εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, σε ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Αναπτύσσοντας την ερώτησή του, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι τέσσερις μήνες μετά τις εκλογές, η Κυβέρνηση της Ν.Δ. σπεύδει «να επαναφέρει την κανονικότητα της διαπλοκής και της διαφθοράς που έριξε τη χώρα στα βράχια, που την οδήγησε στη χρεοκοπία και στα μνημόνια». Και πρόσθεσε: «Αλλάξατε τους Ποινικούς Κώδικες τρεις μήνες μετά την αλλαγή τους, με πρόσχημα τις ποινές για τις μολότοφ. Αυτό είναι αστείο, διότι η διάταξη που αλλάξατε, όριζε την κατοχή ως πλημμέλημα με υποχρεωτική φυλάκιση, ενώ πριν που ήταν κακούργημα, δεν γινόταν καμία φυλάκιση. Ο πραγματικός σκοπός σας ήταν να ξεπαγώσετε τη διάταξη για την τραπεζική ασυλία και την αποδέσμευση λογαριασμών υπόπτων-κατηγορουμένων για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πριν τελεσιδικήσει η υπόθεσή τους».Όπως σημείωσε, με τη νέα διάταξη, ο ύποπτος-κατηγορούμενος θα μπορεί πλέον να πάρει τα χρήματα και αν καταδικαστεί, τρέχα γύρευε. «Οι Financial Times μιλούν για 1,2 δισ. ευρώ. Ποιοι είναι αυτοί οι ύποπτοι-κατηγορούμενοι που ωφελούνται από τη διάταξη; Μόνο ένας, ο κ. Φρουζής, δήλωσε ότι θα κάνει χρήση της διάταξης για να αποδεσμευτεί ο λογαριασμός του, ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ, στην Ελβετία. Πρόκειται για μπαχαλάκηδες με κοστούμια και γραβάτες, που περνούν ζωή χαρισάμενη στο εξωτερικό, στην υγεία των κορόιδων».Το σκέλος της διάταξης που αφορά την ασυλία τραπεζικών στελεχών, ο κ. Τσίπρας το απέδωσε στη σπουδή της κυβέρνησης «να αθωώσει βρώμικες υποθέσεις θαλασσοδανείων που δόθηκαν κατ' εντολή του δικού σας πολιτικού συστήματος. Όπως τα δανεικά κι αγύριστα 400 εκατ. ευρώ της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ ή του Κήρυκα Χανίων».Ως προς το «άρθρο 86» του Συντάγματος περί ευθύνης Υπουργών, ο κ. Τσίπρας ανέδειξε το αίτημα του κόμματός του να υπάρξει ερμηνευτική δήλωση στο νέο Σύνταγμα, ώστε να έχει αναδρομική ισχύ η μη παραγραφή του αδικήματος της δωροδοκίας Υπουργών. «Εσείς και το ΚΙΝΑΛ, χωρίς ντροπή, αρνείστε να το ψηφίσετε. Γιατί; Για να αντιμετωπίσετε προκαταβολικά ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες στελεχών σας για όζουσες ποινικές υποθέσεις, όπως το σκάνδαλο Novartis», είπε. Παρέπεμψε δε, σε δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη, στις 25 Φεβρουαρίου 2019, ότι εάν γίνει στον ίδιο δίωξη, θα κάνει προσφυγή για παραγραφή και θα μηνύσει όποιον αποφάσισε τη δίωξη.Μητσοτάκης: Δεν θέλουμε ούτε μπαχαλάκηδες των λευκών κολάρων ούτε μπαχαλάκηδες στα Πανεπιστήμια«Όταν μιλάτε για λευκά κολάρα, μπορεί να είναι και λερωμένα και γραβάτα να μη φοράνε», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και συνέχισε λέγοντας: «Δεν θέλουμε ούτε μπαχαλάκηδες των λευκών κολάρων ούτε μπαχαλάκηδες στα Πανεπιστήμια. Ο νόμος θα εφαρμοστεί για όλους».Κατά την έναρξη της ομιλίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως «ξεκινήσατε την παρέμβασή σας με ύβρεις και χαρακτηρισμούς. Θέλετε για άλλη μια φορά να πέσουμε στην παγίδα της έντασης και της ανταλλαγής χαρακτηρισμών», για να προσθέσει πως «δεν πρόκειται να ακολουθήσω. Έχω μια χώρα να κυβερνήσω και έναν λαό να ενημερώσω».Ο Πρωθυπουργός απάντησε σε όσα αναφέρονται στην επίκαιρη ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για το άρθρο 86 περί ευθύνης Υπουργών, τη ρύθμιση για τα τραπεζικά στελέχη και την άσκηση δίωξης κατ' έγκλιση, αλλά και το χρονικό διάστημα των 9 συν 9 μηνών για την αποδέσμευση λογαριασμών σε υποθέσεις που ελέγχονται, κάνοντας αναφορά σε δημοσίευμα των Financial Times. Εξαπολύοντας πυρά στον Αλέξη Τσίπρα είπε πως «από την Deutsche Welle της κατοχής στους Financial Times διαβασμένους ανάποδα. Πάντα χαμένος στη μετάφραση».Για τα δημοσιεύματα των Financial Times, αναφορικά με τον χρόνο αποδέσμευσης λογαριασμών, επεσήμανε πως το έχει διαψεύσει η κυβέρνηση. «Το δημοσίευμα ήταν λανθασμένο. Μπορεί αυτό να συμβεί και στους δημοσιογράφους των Financial Times», επεσήμανε και προσέθεσε πως «το τρίμηνο που αναφέρεται, αποτελεί προθεσμία μόνο για να σταλούν προς κρίση υποθέσεις που εκκρεμούν. Δεν είναι διάστημα για την εξέτασή τους. Αυτό θα γίνει εντός 18μήνου». Για να επισημάνει πως «οι 18 μήνες είναι το μέγιστο Συνταγματικό όριο».Όσον αφορά στην αλλαγή του άρθρου 86, περί ευθύνης Υπουργών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «μεγάλη κατάκτηση». Επεσήμανε ταυτόχρονα προς τον ΣΥΡΙΖΑ πως «αν επιδιώκετε αναβίωση αδικημάτων για τα οποία έχει παρέλθει κάθε αποσβεστική προθεσμία, αυτό θα οδηγούσε σε αναδρομική εφαρμογή του δικαίου» και κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στη διάβρωση δικαίου που ισχύει από τον 17ο αιώνα.«Μετατρέψατε τη δωροδοκία σε απλό πλημμέλημα από βαρύ κακούργημα» είπε ο Πρωθυπουργός, ασκώντας κριτική σε διατάξεις που πέρασε η προηγούμενη κυβέρνηση. Παράλληλα επεσήμανε πως στην επίκαιρη ερώτηση αναφέρεται πως δεν υπάρχει μεταβατική διάταξη και απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα είπε πως είναι «αδιάβαστος», καθώς υπάρχει σχετική ρύθμιση.Αναφερόμενος στη ρύθμιση για τα τραπεζικά στελέχη επεσήμανε πως «οι τράπεζες διατηρούν το δικαίωμα να ασκήσουν έγκληση σε κάθε περίπτωση παράβασης» και προσέθεσε «ό,τι ισχύει στην Ευρώπη ισχύει και στη χώρα μας». Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν είπε πως «διασύρθηκαν στελέχη, πήγαν στα Δικαστήρια και σχεδόν όλα αθωώθηκαν». Για να προσθέσει: «Ποιο τραπεζικό στέλεχος θα έχει το θάρρος να υπογράψει μια γενναία αναδιάρθρωση δανείου που θα σώσει μία εταιρεία; Δεν είδα να χύνεται κροκοδείλιο δάκρυ επειδή φοβήθηκαν να κάνουν αναδιαρθρώσεις». Σημείωσε δε πως «εμείς λάβαμε εντολή να βάλουμε μπροστά την παραγωγική μηχανή της χώρας, να προσελκύσουμε επενδύσεις. Να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας».Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν 319 ερωτήσεις και ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε 11, επισημαίνοντας «ποσοστό 3,5%. Κάτι σας θυμίζει αυτό το ποσοστό. Σας καταδιώκει». Συνέχισε κάνοντας αναφορά σε στοιχεία για τη διαφθορά, λέγοντας πως το 2015 στη Διεθνή Διαφάνεια η Ελλάδα ήταν στην 58η θέση, ενώ το 2018 στην 67η θέση. «Αυτά είναι έργα και ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ» επεσήμανε.Τσίπρας: Με τη γίδα στην πλάτη, πάλι Στη δευτερολογία του ο κ. Τσίπρας σχολίασε πως ο κ. Μητσοτάκης απάντησε «άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε» και επέμεινε στην ουσία της ερώτησής του τονίζοντας:Είπατε, για το δημοσίευμα των FT, ότι και οι δημοσιογράφοι κάνουν λάθη. Τότε γιατί δεν απάντησαν στην επιστολή που τους απέστειλε ο κ. Γεραπετρίτης; Εδώ η κ. Βούλτεψη είπε ότι οι FT είναι εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σοβαρευτείτε.Το Δικαστικό Συμβούλιο θα κρίνει, εντός τριών μηνών, εάν πέρασε το 18μηνο για να επιστραφούν στους ύποπτους-κατηγορούμενους τα χρήματα που έχουν δεσμευτεί. Ποιους κοροϊδεύετε;Είναι ή δεν είναι 1,2 δισ. ευρώ τα ποσά που θα επιστραφούν σε ύποπτους όπως έγραψαν οι FT; Δεν απαντήσατε. Ισχύει ή όχι; Ποιους αφορά; Δεν απαντήσατε.Για την αναδρομική ισχύ στη μη παραγραφή του αδικήματος της δωροδοκίας υπουργών: λέτε ότι η δωροδοκία γίνεται κατά την εκτέλεση των υπουργικών καθηκόντων και όχι επ' ευκαιρία αυτών των καθηκόντων; Ε, τότε σας παραδίδω στη χλεύη του ελληνικού λαού.Τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων σας και των μέσων ενημέρωσης δεν έχουν μπει στο αρχείο. Ποιες είναι οι γενναίες αναδιαρθρώσεις που έχετε στο μυαλό σας, όταν επικαλείστε την ασυλία τραπεζικών στελεχών; Μήπως της Fοrthnet; Αν ναι, πάλι σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη.Μητσοτάκης: Θα βρεθείτε σε σύγκρουση με την κοινωνία«Αν επιμείνετε σε αυτή την ακραία διχαστική ρητορική, θα βρεθείτε σε απόλυτη σύγκρουση με την κοινωνία», είπε ο Πρωθυπουργός στη δευτερολογία του. Απευθυνόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως «μας κάνετε χάρη με αυτή την πολιτική, να γυρίζετε στην κοιτίδα του 3% που δεν υπάρχει πια, γιατί είστε αξιωματική αντιπολίτευση και γιατί κυβερνήσατε τέσσερα χρόνια και καταδικαστήκατε από τον λαό». «Αν θέλετε να μετατρέψετε τη χώρα σε ένα απέραντο Δικαστήριο του χθες, εγώ προτιμώ να τη μετατρέψω σε ένα απέραντο εργοτάξιο», είπε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως «δεν μπορεί μετά από τέσσερα χρόνια που κυβερνούσατε, να επιμένετε να εμφανίζεστε ως οι νέοι, οι αμόλυντοι, οι αριστεροί. Τελείωσε αυτή η καραμέλα».Όσον αφορά στο ερώτημα του Αλ. Τσίπρα για το ποιους αφορά η διάταξη για το 18μηνο, όσον αφορά στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, επεσήμανε πως «με ρωτήσατε ποιους αφορά. Δεν ξέρω ποιους αφορά. Ξέρετε εσείς; Γιατί δεν μιλάτε με διευθύνσεις και ονόματα; Γιατί δεν τους αναφέρετε να δούμε το ποιόν τους και να ανατρέξουμε στην πρόσφατη ιστορία, μήπως τυχόν είχαν προνομιακές σχέσεις μαζί σας τελικά».«The New Daily Mail»