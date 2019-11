2019-11-24 06:21:15

Πολλες φορες παλια εκανα καθετη την νυχτα και μονος και με φιλους ειναι ενα πολυ ωραιο και ησυχο ψαρεμα αλλα στον καιρο μας το πρωτο πραγμα που θα κανουμε ειναι οτι θελει μεγαλη προσοχη να εχουμε το νου μας πολυ κυκλοφορια απο σκαφη και τα περισσοτερα χωρις φωτα και πολλα και απο αυτα που βγαζουν το ψωμι τους απο την θαλασσα ,γι αυτο αν και μου αρεσει να ψαρευω ετσι προσπαθω να το αποφευγω αυτο το ειδος ψαρεματος αλλα καμια φορα ειναι πειρασμος ,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

