Μικροτσίπ Bill Gates Foundation ανακοινώνει Ελέγχου Πληθυσμός

Αποκ. 13,16 Παρασύρει δε και πείθει όλους, τους μικρούς και τους μεγάλους, τους πλουσίους και τους πτωχούς, τους ελευθέρους και τους δούλους, να προσκυνήσουν το είδωλον και να υποταχθούν στο θηρίον και να τους δώσουν ανεξάλειπτον χαραγμένην σφραγίδα στο δέξι των χέρι και εις τα μέτωπά των, όπως γίνεται με τους δούλους, (δια να διαλαλούν έτσι την ισόβιον υποταγήν των στο θηρίον).

Αποκ. 13,17 Και δια να θλίψη και ταλαιπωρήση τους Χριστιανούς, πειθαναγκάζει, κανείς να μη ημπορή να αγοράση η να πωλήση, εκτός εκείνων που έχουν το χάραγμα και την σφραγίδα του θηρίου, η οποία σφραγίς είναι το όνομα του θηρίου η ο αριθμός, που συμβολίζουν τα γράμματα του ονόματός του.

Αποκ. 13,18 Εδώ είναι η θεία σοφία· εκείνος που έχει φωτισμένον και καθαρόν νουν ας υπολογίση το σύνολον των αριθμών, που συμβολίζουν τα γράμματα του ονόματός του. Διότι είναι αριθμός ονόματος ανθρώπου. Και ο αριθμός αυτός, που βγαίνει, από την άθροισιν των γραμμάτων λαμβανομένων ως αριθμών, κατά το ελληνικόν σύστημα, είναι εξακόσια εξήκοντα εξ η χξστ’. Είναι δε το όνομα του Αντιχρίστου.

Ήταν ένας φαινομενικά καλός άνθρωπος στο πρώτο μισό της ζωής του. Ένας μέσος Αμερικανός που έκανε την τύχη του με την πώληση hardware software υλικού και λογισμικού αξίας δισεκατομμυρίων, καθιστώντας μια παγκόσμια εικόνα και ένα ζωντανό παράδειγμα του αμερικανικού ονείρου.

Αλλά, κατά το δεύτερο μισό της ζωής του, συνεργάστηκε με την «ελίτ» του κόσμου σε μια προσπάθεια να μειώσει τον παγκόσμιο πληθυσμό κατά δισεκατομμύρια … και αυτό σημαίνει επιχείρηση!

Έγινε σύντομα ένας από τους πιο κακόφημους ακτιβιστές της κατάρρευσης, μίλησε για τα γενοκτονικά εμβόλια, διεξήγαγε εκστρατείες εμβολιασμού που κατέστρεψαν και σκότωσαν αμέτρητους ανθρώπους στις χώρες του τρίτου κόσμου, σχεδίαζαν κουνούπια ΓΤΟ που θα μπορούσαν να μεταφέρουν και να εισάγουν θανατηφόρους ιούς και βρίσκει συνεχώς νέες μεθόδους επίτευξης για τα άρρωστα σχέδιά του.

Φυσικά, μιλάμε για τον Bill Gates, τον άνθρωπο που προώθησε πρόσφατα την ατζέντα ελέγχου του πληθυσμού ένα βήμα παραπάνω: ανακοίνωσε την ανάπτυξη ενός απομακρυσμένου αντισυλληπτικού μικροτσίπ, που μπορεί να εμφυτευτεί κάτω από το δέρμα και να διαρκέσει έως και 16 χρόνια.

Πώς λειτουργεί;

Μετά την εμφύτευση του μικροτσίπ, θα ξεκινήσει η απελευθέρωση μιας ημερήσιας δόσης του αμφιλεγόμενου αντισυλληπτικού levonorgestrel, που είναι μια ορμόνη που χρησιμοποιείται για την πρόληψη της εγκυμοσύνης.

Σύμφωνα με το Ίδρυμα της ΠύληςGate’s Foundation,, μια γυναίκα μπορεί να επιλέξει πότε να απενεργοποιήσει (ή να ενεργοποιήσει) το τσιπ χρησιμοποιώντας ένα ασύρματο έλεγχο, αλλά λαμβάνοντας υπόψη το σκοτεινό παρελθόν της εμπλοκής του Bill Gates στην αποδημία-μείωση του πληθυσμού, θα ήμασταν τρελοί να τους εμπιστευόμαστε!

Στην επόμενη TED Talk, ο Bill Gates εξηγεί την αύξηση του όγκου του CO2 που προκαλείται από τον υψηλό αριθμό ανθρώπων που ζουν και αναπνέουν:

«Σήμερα ο κόσμος έχει 6,8 δισεκατομμύρια ανθρώπους … τώρα αν κάνουμε πολύ καλή δουλειά σε νέα εμβόλια, υγειονομική περίθαλψη, υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας, θα μπορούσαμε να μειώσουμε αυτόν τον αριθμό κατά 10 ή 15%.» «Τα εμβόλια είναι κάτι που μου αρέσει.»

Bill Gates Admits Vaccines Are Used for Human Depopulation

[embedded content]

Αρκετά τρομακτικό, έτσι;

Το θέμα της απομακρυσμένης αντισύλληψης (remote-contraception) μπορεί να ακούγεται φανταχτερό και δροσερό στην αρχή μέχρι να συνειδητοποιήσετε ότι το μικροτσίπ μπορεί εύκολα να εμφυτευτεί κάτω από το δέρμα εκατομμυρίων χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεσή τους και να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ελέγχου του πληθυσμού. Δεν είναι σαν να μην συνέβη πριν.

Ακόμη πιο ανησυχητικό, πριν από μερικά χρόνια στις Φιλιππίνες, οι δυνάμεις που δεν ενοχλούνταν ούτε καν να κρύβουν την άρρωστη ατζέντα τους και εμφυτεύονταν βίαια τα μικροτσίπ που μοιάζουν με RFID σε ποιοι-ξέρουν πόσοι-πολλοί άνθρωποι

RFID Microchips forced in Philippines!

[embedded content]

Τώρα, προσπαθήστε να φανταστείτε τι μπορεί και θα κάνει η «ελίτ» με αυτό το είδος τεχνολογίας. Η δραστική μείωση του πληθυσμού της Γης είναι μία από τις ανοικτές ατζέντες τους, όπως σας παρουσίασαμε πολλές φορές.

Το τσιπ που μια μέρα μπορεί να ελέγξει τους αριθμούς μας

Το MIT δήλωσε ότι το εμφύτευμα θα πρέπει να κρυπτογραφηθεί για να προστατεύσει την ασύρματη ροή δεδομένων και να το διατηρήσει ασφαλές. Το μέγεθος του τσιπ είναι 20mm x 20mm x 7mm και οι δεξαμενές της ορμόνης αποθηκεύονται σε μικροεπεξεργαστή πλάτους 1,5cm μέσα στη συσκευή.

Το μικροτσίπς ελέγχου των γεννήσεων θα κρατούσε περίπου δύο δεκαετίες μια ορμόνη που χρησιμοποιείται συνήθως σε αντισυλληπτικά και θα χορηγεί 30 μικρογραμμάρια την ημέρα, σύμφωνα με μια έκθεση της MIT Technology Review. – Αναφ.

Πώς όλα άρχισαν:

Η ιδέα βλάστησε μετά από μια επίσκεψη του Bill στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) δύο χρόνια πριν, όπου ζήτησε από τον καθηγητή Robert Langer εάν υπήρχε κάποιος τρόπος να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί ο έλεγχος των γεννήσεων μέσω τηλεχειρισμού. Αυτό θα απαλλάξει τις γυναίκες από το να επισκεφτούν την κλινική για να απομακρύνουν τα αντισυλληπτικά εμφυτεύματα όταν θέλουν να μείνουν έγκυες.

Η Langer συνέδεσε το Ίδρυμα της Πύλης με την MicroCHIPS, μια εταιρεία της Μασαχουσέτης με άδεια χρήσης τεχνολογίας μικροτσίπ ελεγχόμενης αποδέσμευσης. Έκτοτε, η εταιρική σχέση ήταν απασχολημένη με την ανάπτυξη της τεχνολογίας που θα μπορούσε να δει μια απελευθέρωση ήδη από το 2018. – Αναφ.

Με βάση το γεγονός ότι οι ανυποψίαστοι άνθρωποι είχαν μυστικά μικροτσίπ στο παρελθόν, πιστεύεται ακράδαντα ότι αυτό το μικροτσίπ έχει ήδη εμφυτευτεί κάτω από το δέρμα πολλών ανθρώπων, χωρίς τη γνώση τους.

Coming Soon: Bill Gates-Funded Birth Control Microchip

[embedded content]

Και υπάρχει ακόμα μια στροφή στην ιστορία …

Αν αυτοί οι μικροτσίπ είναι σε θέση να κρατήσουν την απαραίτητη ποσότητα ορμονών για σχεδόν δύο δεκαετίες, δεν είναι λογικό να υποθέσουμε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς; Όπως, για παράδειγμα, το να διοχετεύσεις τον πληθυσμό της Γης σε υποταγή. Θα το αφήσουμε να βυθιστεί.

Με τον Αλέξανδρο Φωτό, HumansAreFree.com; | Εικόνα: Χαρακτηριστικά Rex. | Παραπομπές: Συλλογική Εξέλιξη; Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι. Telegraph UK; Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι.

Η τάση Microchip:

Ο Μπιλ Γκέιτς είναι ο πατέρας της παγκόσμιας μείωσης πληθυσμού

Ο Μπιλ Γκέιτς διπλασίασε το στόχο του για την αποδυνάμωση του πλανήτη, χρησιμοποιώντας το παραπλανητικό δόγμα Orwellian σε ένα πρόσφατο βίντεο για να αποπλανήσει τους αφελείς οπαδούς του πιστεύοντας ότι «μπορούμε να μειώσουμε τον παγκόσμιο πληθυσμό κάνοντας τους ανθρώπους πιο υγιείς».

Μην κάνετε κάποιο λάθος, αν ο Γκέιτς μιλάει για «κάνοντας τους ανθρώπους πιο υγιείς», τότε πραγματικά θέλει να επιβάλει την υποχρεωτική εισαγωγή της προσφοράς του για πειραματικά εμβόλια. Τα ίδια εμβόλια που έχουν προκαλέσει μαζική αποστείρωση και θάνατο σε αρκετές ηπείρους.

Ο στόχος του προγράμματος είναι να εντατικοποιήσει την παγκοσμιοποίηση και την ευημερία, η οποία αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση του στόχου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ο Ντέιμς Τζέιτς, ο Μπιλ Γκέιτς, ο βασιλιάς του Γκέιτς, ο οποίος δεν ξέρει τίποτα.

The Depopulation Agenda – Bill Gates Plan to Kill You

[embedded content]

Βιοτσίπ και εμφυτεύματα: Στο όνομα της ασφάλειας θα δοθούν σε όλους κάποιου είδους τσιπάκια. Όποιος δεν έχει τσιπάκι θα χάνει όλα τα «καλούδια» μιας έξυπνης πόλης και θα βρίσκεται εκτός κοινωνίας. Επίσης θα δοθούν εμφυτεύματα για ενδυνάμωση των αισθήσεων, αντοχή, δύναμη, ακόμη και διασύνδεση με τον παγκόσμιο ιστό.

