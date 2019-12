The False God Of Vatican Exposed – Holy See/Sea God! OMG

Α Τιμ. 3,16 Και πράγματι είναι μεγάλο το μυστήριον της ευσεβείας, όπως μας το εδίδαξεν ο Κυριος. Ο Θεός εφανερώθη με σάρκα ανθρωπίνην εν μέσω των ανθρώπων, εμαρτυρήθη με τα καταπληκτικά σημεία του Αγίου Πνεύματος ως ο απόλυτα αναμάρτητος και δίκαιος Υιός του Θεού, έγινεν ορατός ως άνθρωπος από τους αγγέλους, εκηρύχθη μεταξύ των εθνικών, επιστεύθη στον κόσμον ως σωτήρ του κόσμου, ανελήφθη στους ουρανούς με δόξαν.

Ησ. 14,13 “Συ, αλαζονικέ βασιλεύ της Βαβυλώνος, δταν εζούσες, είπες με τον νουν σου· Θα ανεβώ στον ουρανόν, επάνω εις τα αστέρια του ουρανού θα στήσω τον θρόνον μου, θα καθίσω ένδοξος βασιλεύς εις όρος υψηλόν, εις τα όρη τα υψηλά, που ευρίσκονται βορείως της Βαβυλώνος.

Ησ. 14,14 Θα ανεβώ, είπες, επάνω από τα σύννεφα, θα γίνω όμοιος προς τον Υψιστον Θεόν”!

Νέες οδηγίες από τον Πάπα με φόντο την παγκόσμια χούντα: «Μην είστε λυπημένοι και μην κάνετε παράπονα»! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας «ξαναχτύπησε» με νέες απίστευτες οδηγίες.

του Άρη Δημόπουλου

Δεν πέρασε πολύς καιρός από την τελευταία φορά που με δηλώσεις του ο Πάπας Φραγκίσκος είχε ζητήσει να μπει στον….κατάλογο των αμαρτιών η καταστροφή του περιβάλλοντος, με τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας να αφήνει και πάλι πολλά εκατομύρρια πιστών με το…στόμα ανοικτό.

Πιο συγκεκριμένα ευρισκόμενος σε μία διεθνή διάσκεψη στην Ρώμη με θέμα τα Ευαγγέλια, ο Πάπας «αφόρησε» αυτόματα όλους τους ανθρώπους που είναι λυπημένοι λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ας μην μολυνθούμε από την ηττοπάθεια που βλέπει τα πάντα να πηγαίνουν άσχημα. Ο Χριστιανός υποφέρει πολλές φορές αλλά δεν πέφτει σε βαθιά λύπη της ψυχής. Η λύπη δεν είναι μια χριστιανική αρετή. Ο θρήνος είναι»

Μάλιστα ο ίδιος συνέχισε το κρεσέντο των πρωτάκουστων δηλώσεων, υποστηρίζοντας πως οι πιστοί κανονικά θα έπρεπε να μην…παραπονιούνται, όπως έκαναν και οι πρώτοι Χριστιανοί που βίωναν τρομακτικούς διωγμούς από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Για του λόγου το αληθές:

«Σκεφτόμαστε τους πρώτους Χριστιανούς, που είχαν όλους εναντίον τους, οι οποίοι διώχτηκαν και, παρόλα αυτά, δεν διαμαρτύρονταν για τον κόσμο.

Διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη, βλέπουμε ότι δεν ασχολούνταν με την υπεράσπισή τους εναντίον μιας αυτοκρατορίας που τους οδηγούσε στον θάνατο, αλλά με τη διδασκαλία του Ιησού, ακόμη και με το κόστος της ζωής τους»

Εν ολίγοις ο Πάπας Φραγκίσκος καλεί εκατομμύρια επί εκατομμυρίων Χριστιανούς ανά την υφήλιο να…απολαύσουν με αισιοδοξία και προσευχή τον κόσμο που έρχεται, μη προσπαθώντας να βρουν το δίκιο τους παρά τα όποια δεινά!

Παράλληλα όποιος τυχόν δεν είναι ευχαριστημένος με την κατάσταση στον κόσμο, αυτομάτως δεν θα γίνεται δεκτός από την Καθολική Εκκλησία ως «πιστός Χριστιανός».

Τι πιο βολικό για τα σχέδια της Νέας Τάξης Πραγμάτων που σε καμία περίπτωση δεν θέλει «ανήσυχους» Χριστιανούς και πολύ περισσότερο δεν θέλει Χριστιανούς που ως κέντρο τους θα έχουν τον Χριστό.

Όσο για το τελευταίο έχει φροντίσει ο ίδιος ο Πάπας, υποβαθμίζοντας σε ύψιστο βαθμό τον ερχομό και την διδασκαλία του Ιησού Χριστού πάνω στον πλανήτη.

Αλήθεια πόσοι θυμούνται την παρακάτω δήλωση του προκαθήμενου της μεγαλύτερης εκκλησίας του κόσμου;

Δείτε βιντεο

https://www.brighteon.com/embed/00a6a63b-cb8d-4f9f-9a78-3e09cd3d7e4f

ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΑΠΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!

PROCLAMATION TO THE WORLD !!! THE DAWNING OF THE ANTI-CHRIST !!!

PROCLAMATION TO THE WORLD !!! THE DAWNING OF THE ANTI-CHRIST !!!

The Antichrist Revealed In The Bible Codes!

Rabbi Mordechai Friedman Hates The Pope.

Μην πάρετε τις καινούργιες ταυτότητες

The Mark of the Beast – Full Documentary [HD] | ARTV

Αυτές είναι οι νέες μας ταυτότητες με το «σούπερ-τσιπάκι» – Πως θα μοιάζουν (ΗΧΗΤΙΚΟ)

Έρχονται το 2021 και θα έχουν τον μοναδικό αριθμό που θα παίρνουν όλοι, όταν γεννιούνται…

Για τις νέες ταυτότητες, που θα μοιάζουν περισσότερο με πιστωτικές κάρτες, μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στον Realfm 97,8.

Μιλάμε πολύ για τις νέες ταυτότητες γιατί για να μπορούμε να κάνουμε ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να μπορούμε να ταυτοποιούμαστε από το σπίτι μας ή από τη δουλειά μας. Άρα πρέπει να ξέρει το σύστημα ότι είμαι όντως εγώ και γι’αυτό χρειαζόμαστε ταυτότητες νέου τύπου», δήλωσε ο υπουργός.

Αναφερόμενος στην επερχόμενη αλλαγή ταυτοτήτων υπογράμμισε πως οι υφιστάμενες παραπέμπουν στην δεκαετία του 1960 και του 1970, προσθέτοντας ότι αποτελεί δέσμευσή του εντός των επομένων ολίγων εβδομάδων θα προκηρυχθεί ένας διαγωνισμός από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με στόχο οι νέες ταυτότητες να είναι έτοιμες εντός του 2021.

Πώς θα είναι οι νέες ταυτότητες;

«Οι νέες ταυτότητες θα έχουν μια φωτογραφία, η οποία θα είναι έγχρωμη, όπως είναι σε άλλες χώρες. Αν δει κανείς πώς είναι οι ταυτότητες σήμερα στην Κύπρο, δεν έχουν έγχρωμες φωτογραφίες αλλά μοιάζουν περισσότερο με πιστωτικές κάρτες και σε αυτές αναγράφονται τα στοιχεία που έχουμε σήμερα και θα προστεθεί και ένας αριθμός, ο οποίος έχουμε ήδη ανακοινώσει, ότι θέλουμε οι πολλοί αριθμοί που έχουμε να γίνουν ένας, για να μην ταλαιπωρούμαστε», ανέφερε ο υπουργός.

«Αυτή την στιγμή έχουμε και ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, πρέπει κανείς να θυμάται και μια σειρά άλλων αριθμών και ο στόχος που έχουμε είναι μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να τους ενοποιήσουμε όλους. Θα ανακοινώσουμε σύντομα ποιος θα είναι αυτός ο αριθμός», είπε ο κ. Πιερρακάκης.

«Είναι τεχνικό πιο πολύ ξέρετε αυτό το θέμα. Να δούμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν από τους υφιστάμενους και να τον γενικεύσουμε, να γίνει και φορολογικού ενδιαφέροντος και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Προφανώς αυτός ο αριθμός θα γράφεται και στην ταυτότητα και θα αλληλεπιδρούμε με το Δημόσιο με αυτόν τον αριθμό. Γιατί ο αριθμός της ταυτότητας, στην Ελλάδα αυτόν χρησιμοποιούμε κατά βάση, αλλάζει. Αν χάσεις την ταυτότητά σου, αλλάζει και ο αριθμός της. Θα πρέπει να έχουμε έναν αριθμό και να τον θυμόμαστε. Ο ΑΦΜ δεν αλλάζει, μένει σταθερός. Πρέπει να έχουμε έναν αριθμό και με αυτόν να αλληλεπιδρούμε, τον οποίο θα παίρνουμε όταν γεννιόμαστε», κατέληξε ο υπουργός.

Οι νέες έγχρωμες ταυτότητες, λοιπόν, που θα εμπεριέχουν τον «μοναδικό αριθμό», τον οποίο θα λαμβάνουν οι Έλληνες, όταν γεννιούνται, θα αντικαταστήσουν τις σημερινές που βασίζονται σε τεχνολογία της δεκαετίας του ’60. Θα μοιάζουν με πιστωτικές κάρτες και γιατί όχι αργότερα να χρησιμοποιούνται και για τις ιδιωτικές συναλλαγές μας.

«Καρδιά” των νέων ταυτοτήτων θα είναι το σούπερ-τσιπ που θα φέρουν και το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του κατόχου τους: ονοματεπώνυμο, φορολογικά, ασφαλιστικά ακόμα και την άδεια οδήγησης.

Το εν λόγω τσιπ, θα διευκολύνει τον πολίτη στις συναλλαγές του με το κράτος, δηλαδή με τις υγειονομικές υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά ταμεία, στις ηλεκτρονικές τραπεζικές του συναλλαγές, στην υπογραφή συμβάσεων, ακόμα και στις μετακινήσεις με τα ΜΜΜ.

Στις νέες ταυτότητες θα αναγράφονται τα στοιχεία που συναντάμε και στις σημερινές όπως το ονοματεπώνυμο ενώ θα προστεθούν ο αριθμός της ταυτότητας και ο εθνικός αριθμός αναγνώρισης, ο επονομαζόμενος και αριθμός φορολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Με αυτόν ο πολίτης θα αλληλεπιδρά με το Δημόσιο και θα τον ακολουθεί σε όλη του την ζωή.

Και επειδή οι κάρτες χάνονται, γιατί όχι να μην αντικατασταθούν από εμφυτευμένους σκληρούς δίσκους, οι οποίοι θα λειτουργούν ως «μέσο συναλλαγών και ταυτοποίησης».

Η τεχνολογία είναι χρήσιμη, αρκεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την εξυπηρέτηση των πολιτών και να μην περάσει σε ύποπτα χέρια.

Επομένως αντί επιλόγου, παραθέτουμε εκ νέου απόσπασμα, από άρθρο μας στις 11. Ιουλίου 2019:

Η τεχνολογία θα οργανωθεί, σύμφωνα με τα όσα ακούγονται, προς όφελος των πολιτών, σε αντίθεση με τις αριστερόστροφες πρακτικές που την χρησιμοποιούν εις βάρος της κοινωνίας.

Εδώ βρίσκεται ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ:

Όπως και στο κόμμα του Τραμπ, έτσι και στην Νέα Δημοκρατία υπάρχουν στελέχη με αριστερόστροφες απόψεις. Η Νέα Δημοκρατία έχει (ελπίζουν στην Πειραιώς) τέσσερα χρόνια, προκειμένου να εφαρμοστεί η δεξιόστροφη πολιτική των δεξιών στελεχών της και να επικρατήσει ως κεντρική πολιτική του κόμματος (οικονομία, μεταναστευτικό, εθνικά, κοινωνία κτλ.).

Η αριστερή αντιπολίτευση παραμονεύει ανά πάσα στιγμή να πάρει την εξουσία στα χέρια της. Σε περίπτωση δε, που επανέλθει στην εξουσία, τότε θα βρει την τεχνολογία στην Ελλάδα ανεπτυγμένη, άπαξ και η ΝΔ πράγματι την βελτιώσει.

Και τότε δεν αποκλείεται οι υποδομές, που θα έχουν ως σκοπό την διευκόλυνση των πολιτών, να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθησή τους, όπως ακριβώς συμβαίνει στην Κίνα, η οποία προσφάτως έστειλε συμβούλους στην Ελλάδα για να παρουσιάσουν τα… επιτεύγματά της (θυμηθείτε ΕΔΩ).

Η ΝΔ έχει μπροστά της έναν δύσκολο δρόμο, προκειμένου αφενός να προωθήσει την δεξιά πολιτική ως κεντρική θέση του κόμματος, παρακάμπτοντας τις όποιες αριστερόστροφες αντιδράσεις, εντός των τειχών της, αφετέρου να πείσει με το έργο της ακόμα περισσότερους πολίτες πως αξίζει να παραμείνει στην εξουσία και μετά την τετραετία, ώστε να παράξει έργο και να μην δώσει τα ηνία ξανά στην Αριστερά.

ΚΙΜΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΗΧΗΤΙΚΟ από τον Real Fm:

https://www.el.gr/nea-taxh/microchips/aytes-einai-oi-nees-mas-taytotites-me-t/

«Βάλε ΤΣΙΠΑΚΙ, για να θεραπευτείς»- Μπαίνουμε σε σκοτεινές ατραπούς (ΒΙΝΤΕΟ)

Νέα θεραπεία υπόσχεται…«θαύματα», με ποιο κόστος όμως;

Αυτά που κάποτε φάνταζαν επιστημονική πραγματικότητα, ενσωματώνονται (μαζί με τους «μετανάστες»), στην καθημερινότητά μας.

Στις ΗΠΑ, δοκιμάστηκε μια καινοτόμα θεραπεία κατά του εθισμού των ναρκωτικών που απαιτεί ο ασθενής να βάλει τσιπάκι στον εγκέφαλο του.

Συγκεκριμένα, στον στον εγκέφαλο του 33χρονου Τζέροντ Μπακχάλτερ, εμφυτεύτηκε ένα τσιπάκι και μερικά ηλεκτρόδια με σκοπό να περιοριστεί η επιθυμία του να κάνει χρήση. Μάλιστα τρεις ακόμα χρήστες είναι έτοιμοι να υποβληθούν στην ίδια θεραπεία, που χρησιμοποιεί μια τεχνική γνωστή σαν Deep Brain Stimulation (DBS).

Όπως βλέπουμε, περνάμε σε μια -για πολλούς- σκοτεινή εποχή, αυτή των εγκεφαλικών (και όχι μόνο) εμφυτευμάτων. Ο όρος «σκοτεινή», δεν είναι μεταφορικός, αλλά κυριολεκτικός, αφού μιλάμε για «τεχνολογικά εργαλεία», η εμφύτευση των οποίων δεν έχουμε ιδέα τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στον οργανισμό μας, αλλά και…στην ελευθερία μας.

Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όταν κάποιος βάζει κάτι μέσα στο σώμα του. Ακόμη και αν δίνονται όλες οι διαβεβαιώσεις ασφαλείας, το να δώσει ένας άνθρωπος πρόσβαση σε κάποιον ΑΓΝΩΣΤΟ στο ίδιο του το σώμα και ιδίως στον εγκέφαλό του, είναι κάτι το οποίο η ίδια η λογική το απορρίπτει.

Προχωράμε επομένως σε έναν κόσμο, στον οποίο στην κυριολεξία, τέτοιες εμφυτεύσεις θα υπόσχονται…θαύματα. Οι τυφλοί θα βλέπουν, οι ανάπηροι θα περπατούν, ασθενείς θα θεραπεύονται και όχι μόνο. Όποιος θέλει να κατεβάζει απευθείας γνώση από το διαδίκτυο στο μυαλό του θα μπορεί να το κάνει. Θα μπορεί επίσης κάποιος να αποκτήσει επαυξημένες αισθήσεις, ίσως και νέες αισθήσεις.

Όλα με ένα αντάλλαγμα φυσικά. Το να πουλήσει την λιγοστή ελευθερία του, παίρνοντας τα εμφυτεύματα. «Προσκυνόντας» έτσι την παγκόσμια εξουσία και τον ηγέτη αυτής (Αντίχριστο σύμφωνα με την Αποκάλυψη του Ιωάννου), που θα του τα δώσει.

Νεκτάριος Αρχοντίου

https://www.el.gr/nea-taxh/microchips/peristatiko-poy-sokarei-vale-tsipak/

New Brain chips to make humans super intelligent and cure memory loss

