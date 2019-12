freegr

Πιστό στο ραντεβού του, το YouTube Rewind επιστρέφει για ακόμη μια χρονιά. Συγκεκριμένα, μαζί με το καθιερωμένο βίντεο, η πλατφόρμα αποκάλυψε διάφορα ακόμη ενδιαφέροντα στατιστικά. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, αποκαλύφθηκαν τα δημοφιλέστερα ελληνικά μουσικά βίντεο για το 2019. Η κατάταξη βασίζεται στον αριθμό των προβολών (views), των κοινοποιήσεων (shares), των σχολίων και φυσικά των likes.Στην πρώτη θέση για την Ελλάδα συναντάμε το 'Caliente' των Mente Fuerte, Hawk, Baghdad, το οποίο επιβεβαιώνει πως η trap μουσική ήταν το μεγαλύτερο μουσικό trend της χρονιάς, αφού και τα περισσότερα μουσικά βίντεο της υπόλοιπης δεκάδας συγκαταλέγονται σε αυτό το είδος.

Τα δέκα δημοφιλέστερα μουσικά video στο ελληνικό YouTube για το 2019 έχουν ως εξής:

10. Γιώργος Μαζωνάκης - Οινόπνευμα Φτηνό - Official Lyric Video
9. ΝΙΝΟ Ξυπολιτάς - Παράνοια - Official Music Video
8. TOQUEL - Netflix ft Hawk (Prod. by Sin Laurent)
7. Claydee & Eleni Foureira - Loquita (Official Video)
6. TOQUEL - Business (Prod. by Sin Laurent)
5. TOQUEL ft. LIGHT - STARS (Prod. by Sin Laurent)
4. Νίκος Οικονομόπουλος - Βαλ' Το Τέρμα (Official Music Video)
3. SNIK x Tamta - SENORITA (Official Music Video)
2. HAWK & SAPRANOV - DEJA VU (Official Music Video 4K)
1. Mente Fuerte, Hawk, Baghdad - Caliente (Official Music Video 4K)