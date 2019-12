Εξωγήινες κατασκευές στην σκοτεινή πλευρά της Σελήνης ανακοίνωσε το SETI σε επιστημονική μελέτη ότι μπορεί να βρίσκονται εκεί

Η Εταιρεία για την Πλανητική Έρευνα SETI (SPSR) δημοσίευσε μια έκθεση στην οποία δηλώνει ότι οι μυστηριώδεις δομές που βρέθηκαν στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης μπορεί να έχουν κατασκευαστεί από εξωγήινες φυλές, και όχι από ανθρώπινη προέλευση.

Μια επιστημονική μελέτη που παρουσιάστηκε στην Εφημερίδα της Διαστημικής Εξερεύνησης (Journal of Space Exploration) διαπίστωσε πολλές ανώμαλες δομές στην σκοτεινή πλευρά της Σελήνης.

Μερικοί επιστήμονες ισχυρίζονται ότι οι ασυνήθιστες δομές είναι τεχνητές και δεν είναι αποτέλεσμα οποιωνδήποτε φυσικών διαδικασιών που είναι γνωστές στη Σελήνη. Κατά συνέπεια, αν η μητέρα φύση δεν δημιούργησε αυτές τις αινιγματικές δομές και τα ανθρώπινα όντα δεν έχουν ακόμη ταξιδέψει στην αντίθετη πλευρά του φεγγαριού, ποιος τις δημιούργησε;

Η απάντηση είναι αυτονόητη για όλους όσους έχουν ανοιχτό μυαλό και βλέπουν τα πράγματα πέρα από τον έμμεσο τρόπο της ανάρτησης της επιστημονικής μελέτης, όπου μπορείτε να την διαβάσετε, στον παραπάνω σύνδεσμο, αλλά και να δείτε σχετικές εικόνες. Αυτό που ανακοίνωσε η μελέτη ουσιαστικά σημαίνει: εξωγήινες κατασκευές στην σκοτεινή πλευρά της Σελήνης.

Αυτή η επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε από μέλη της Εταιρείας για την Πλανητική Έρευνα SETI και αναφέρεται σε μερικά ασυνήθιστα χαρακτηριστικά που φαίνεται να υπάρχουν και να εντόπισε στην σκοτεινή πλευρά της Σελήνης και συγκεκριμένα στον κρατήρα C Paracelsus.

Η μελέτη ανάλυσης ασυνήθιστων δομών στην αθέατη πλευρά της Σελήνης στον κρατήρα Paracelsus C (Analysis of Unusual Structures on the Far Side of the Moon in the Crater Paracelsus C), υποστηρίζει ότι οι ασυνήθιστες δομές είναι τεχνητές σε σχέση με τη γύρω φύση και δεν είναι αποτέλεσμα οποιωνδήποτε γνωστών φυσικών διεργασιών στη Σελήνη.

Η αλήθεια είναι ότι παρόμοιες εκθέσεις έχουν γίνει με τα χρόνια. Η NASA γνωρίζει πολλά για το τι υπάρχει στη Σελήνη και δεν έχει πει ποτέ πώς είναι τα πράγματα. Ένας από τους πρώτους ανθρώπους που μιλάνε για τις περίεργες δομές της Σελήνης είναι ο George Leonard, σε ένα βιβλίο που γράφτηκε το 1976, με τίτλο Κάποιος άλλος είναι στην Σελήνη (Someone else is on the Moon)

5 χρόνια αργότερα, ο Fred Steckling δημοσίευσε ένα άλλο βιβλίο, με τίτλο Ανακαλύψαμε εξωγήινες βάσεις στη Σελήνη (We Discovered Alien Bases on The Moon)), με περίεργες λεπτομέρειες για τους μυστηριώδεις σχηματισμούς που υπάρχουν στην επιφάνεια του σεληνιακού τοπίου.

Όπως σημειώθηκαν από τους ειδικούς στην επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε, πολύ συνοπτικά έχουμε τα εξής:

Οι τεράστιες ποσότητες σεληνιακών και πλανητικών εικόνων είναι διαθέσιμες στο κοινό μέσω του Διαδικτύου. Παρόλο που επιτρέπει την επιστημονική προσέγγιση του πολίτη στο SETI, η διαθεσιμότητα τόσων δεδομένων τείνει επίσης να δημιουργεί τακτικά νέες ανακαλύψεις από όσους θέλουν να ανακαλύψουν κάτι σαν εξωγήινες βάσεις, πύργους, κτίρια και άλλες δραστηριότητες στην επιφάνεια της Σελήνης.

Αν και τα περισσότερα από αυτά τα αποτελέσματα διακρίνονται από αποκλίσεις της εικόνας λόγω της κάμερας, σφάλματα εικόνας συμπίεσης / μετάδοσης, βελτίωση των αντικειμένων εικόνας ή απλά παρερμηνείες των ασυνήθιστων επιφανειακών χαρακτηριστικών που εκτυπώνονται με ασυνήθιστο τρόπο, ορισμένοι από αυτούς τους σχηματισμούς παραμένουν ανεξήγητοι.

Σίγουρα, ένας συνηθισμένος συντηρητής του επιστημονικού ιδρύματος συχνά απορρίπτει τις ανωμαλίες που βασίζονται στο θέμα, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξουν εξωγήινα αντικείμενα στη Σελήνη επειδή δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα στο φεγγάρι (ή σε άλλους πλανήτες). Αυτή η άποψη είναι ένα παράδειγμα κυκλικής συλλογιστικής, που βασίζεται στην πεποίθηση ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι ή, αν υπάρχουν, ότι δεν θα μπορούσαν να έχουν ταξιδέψει στο ηλιακό μας σύστημα».

Παλαιότερα, είχε υποστηριχτεί από διάφορες ομάδες “κυνηγών UFO” και ουφολόγων, ότι οι κυβερνήσεις πιέζονται για να αποκαλύψουν την αλήθεια της ύπαρξης των εξωγήινων.

Φαίνεται, λοιπόν, πως η ώρα για την λεγόμενη “Αποκάλυψη των Εξωγήινων” αρχίζει και λαμβάνει χώρα. Αργά μεν, αλλά σταθερά, προετοιμάζοντας τον κόσμο για τις επόμενες αποκαλύψεις, προλειαίνοντας το έδαφος.

Moon Findings of “Unusual Structures” and Potential Artificial “Passageways” Leading Underground

