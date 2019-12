parapona-rodou

Kόκκινο πανί για τους Τούρκους ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής.Συγκεκριμένα, ο κ. Στεφανής επισκέφθηκε το επιτηρητικό φυλάκιο της Ρω και της Στρογγύλης, την πυραυλάκατο ΡΟΥΣΣΕΝ και το στρατόπεδο της Διοίκησης Άμυνας του Καστελορίζου, όπου και διανυκτέρευσε.Η αποστολή του Ελληνα υπουργού στη πρώτη γραμμή δεν ενθουσίασε τους Τούρκους πιλότους οι οποίοι προχώρησαν σε μπαράζ προκλήσεων παραμονές Χριστουγέννων καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ στις 18.06 δύο τουρκικά F-16 πέταξαν πάνω από τις Οινούσσες και την Παναγιά σε ύψος 31.000 πόδια.Νωρίτερα χτες και συγκεκριμένα στις 15.34 ζεύγος τουρκικών F-16 πραγματοποίησε υπέρπτηση στη νήσο Ρω στα 30.000 πόδια, ακολούθησε μια υπερπτήση στη Ρω – στις 16.16 – από ζεύγος τουρκικών F-16 στα 15.000 πόδια, και εν συνεχεία τρεις υπερπτήσεις σε Ρω, Μεγίστη, Στρογγύλη στις 16.23, 16.23 και 16. 25 στα 14.500 πόδια.Ήταν η 7η υπέρπτηση παραμονές των Χριστουγέννων χτες, ενώ συνολικά ο αριθμός των προκλητικών υπερπτήσεων – που αποτελεί έμπρακτη αμφισβήτηση της εδαφικής κυριαρχίας – έφτασε τις 101.Υπενθυμίζεται ότι μέσα στην εβδομάδα η Άγκυρα είχε «σημαδέψει» και πάλι τις Οινούσσες και την Παναγιά, αλλά και το Καστελόριζο όταν τουρκικά F-16 είχαν πετάξει πάνω από τα παραπάνω νησιά 12 φορές μέσα σε 24 λεπτά.Σημειώνεται ότι οι Τούρκοι είχαν προχωρήσει σε ανάλογες προκλήσεις και πέρυσι, την περίοδο των εορτών με δύο υπερπτήσεις ανήμερα των Χριστουγέννων και 10 στις 20 Δεκεμβρίου του 2018.Φέτος όμως ήταν πρόδηλο ότι ήθελαν να ξεπεράσουν κάθε όριο, παίζοντας με τη «φωτιά» στο Αιγαίο. Σε όλες τις περιπτώσεις βέβαια έπαιρναν δυναμικές απαντήσεις από τα μαχητικά αεροσκάφη της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που αναχαίτιζαν τα τουρκικά.#HellenicArmyAviation CH-47D Chinook approaching to land in #Kastellorizo Airport KZS/LGKJ in east #Mediterranean Sea as Deputy Minister of National Defence Mr Alkiviadis Stefanis visited Army garissons in the area for #Christmas pic.twitter.com/H6LBao9eZh— AegeanHawk (@AegeanHawk) 25 Δεκεμβρίου 2019Επίσκεψη Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού στην Περιοχή Ευθύνης της 80 ΑΔΤΕΤην Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2019, ανήμερα της ημέρας των Χριστουγέννων, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς, συνοδευόμενος από τον Υποδιοικητή της της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ «ΑΙΓΕΑΣ»), Υποστράτηγο Γεώργιο Βελιδάκη, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Περιοχή Ευθύνης της 80 ΑΔΤΕ.Τον Αρχηγό υποδέχθηκε στο στρατηγείο του Σχηματισμού ο Διοικητής της 80 ΑΔΤΕ Ταξίαρχος Εμμανουήλ Θεοδώρου. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του, μετέβη στο Επιτηρητικό Φυλάκιο (ΕΦ) «ΣΚΑΝΔΑΡΙΟΥ» ενώ στη συνέχεια μετέβηστην νήσο Κάλυμνο όπου μεταξύ των Φυλακίων επισκέφθηκε και τα ΕΦ «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» και «ΦΑΡΟΣ ΚΑΛΟΛΥΜΝΟΥ».Ο Αρχηγός διαπίστωσε την επιχειρησιακή ετοιμότητα των φυλακίων, καθώς και το υψηλό ηθικό του προσωπικού . Πραγματοποίησε ομιλίες προς το προσωπικό των φυλακίων που επισκέφτηκε. Παρακολούθησε τα εορταστικάτραγούδια των Σχηματισμών και τους συνεχάρη για το σημαντικό έργο που επιτελούν ενώ τέλος αντάλλαξε ευχές, ενόψει της σημερινής ημέρας των Χριστουγέννων.