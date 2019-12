2019-12-29 05:28:52

Εμεις τα χαναμε και η θαλασσα μας εδινε



Περιπετεια σημερα με το ψαρεμα στην αρχη η θαλασσα προσπαθουσε να μου δωσει ψαρια και αποδιαφορες συγκυριες τα εχανα, επρεπε να πιασω το καλαμακι με τον πλανο μετα για να βγαλω ψαρια καλη εβδομαδα και καλη χρονια σε ολον τον κοσμο υγεια και ησυχια ,την καλημερα μας ,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

