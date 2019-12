5/5 (1)

Γράφει η Σουλτάνα Χειλαδάκη

ΣΤΟ παρακάτω βίντεο υπάρχει ομολογία ενός εβραίου ο οποίος παραδέχεται ότι ο Χίτλερ δεν κυνηγούσε άδικα να εξοντώσει τους Εβραίους και ότι υπέβαλε 2 νόμους οι οποίοι τον ανέδειξαν σαν τον πρωτεργάτη του μεγαλύτερου οικονομικού θαύματος στην ιστορία.

Την εποχή εκείνη δηλαδή τον 20 Και Τον τριάντα στο Βερολίνο οργίαζε η πορνογραφία και η πορνεία και ήταν κυριολεκτικά τα Σόδομα και Γόμορρα εκείνης της εποχής. Κάτι ανάλογο με το Λας Βέγκας και την ακολασία που υπάρχει σήμερα εκεί ο Χίτλερ αποφάσισε να τα κλείσει όλα τα κέντρα της ακολασίας και να σταματήσει την διακίνηση της πορνείας η οποία όπως φάνηκε διευθύνονταν από Εβραίους και εβραϊκά κυκλώματα.

Με το δεύτερο βασικό νόμο χτύπησε αποφασιστικά τα κυκλώματα της τοκογλυφίας που εκμεταλλεύονταν τον κόσμο ο οποίος δεν είχε λεφτά και δανείζονταν με υψηλούς τόκους για να επιβιώσει, όλο το κύκλωμα διακίνησης χρήματος και τοκογλυφίας και αυτό διευθύνονταν και ελέγχονταν από εβραίους. Συνέπεια αυτής της κατάστασης ήταν ι μεγάλη καταστροφή της γερμανικής οικονομίας .

Στην συνέχεια ομολογεί ο Εβραίος στο βίντεο ότι ο Μαρξ και το κουμμουνιστικό κίνημα κατευθύνονταν από Εβραίους με βασικό σκοπό να καταστρέψουν την χριστιανική Ρωσία και είχαν σκοπό πάλι μέσω του κουμμουνιστικό κινήματος να καταστρέψουν και την Γερμανία. Ακριβώς αυτήν την περίπτωση αναφέρει και αναλύει με στοιχεία ο ίδιος ο Χίτλερ στο βιβλίο του «mein Kampf» .

Η κατάσταση είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που ανησύχησε τον Χίτλερ , ότι οι εβραίικιοι έλεγχαν σχεδόν απόλυτα το οικονομικό σύστημα, Ο πληθωρισμός είχε φτάσει σε τέτοια επίπεδα που αν ήθελες να αγοράσεις μια φρατζόλα ψωμί έπρεπε να είχες μαζί σου ένα κάρο με χρήματα.

Based Rabbi Reuven

Κανείς δεν είχε την δυνατότητα να αγοράζει τα απαραίτητα εξαιτίας των αφόρητων τόκων και του πληθωρισμού. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε αλυσιδωτές επιπτώσεις γενικότερα στην διεθνή οικονομία . όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Αγγλία, οι οικονομίες των οποίων πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο.

Είναι εντυπωσιακό ότι με την οικονομική πολιτική του Χίτλερ και ειδικά με τους 2 παραπάνω νόμους μέσα σε 6 χρόνια η Γερμανία έγινε η πρώτη οικονομική δύναμη παγκοσμίως. Ο κυριότερος λόγος που ο Χίτλερ εξαιτίας όλων αυτών είχε μισήσει τους Εβραίους, η απληστία των οποίων ήτανε πάρα πολύ μεγάλη. Φυσικά δεν μπορεί να δικαιολογηθεί για τα μεγάλα εγκλήματα του και τις γενοκτονίες που διέπραξε αλλά δεν μπορεί να αγνοηθεί και το γεγονός ότι βασικό του κίνητρο ήταν η ανάπτυξη της Γερμανίας.

Πέρασαν πολλές δεκαετίες από την εποχή του Χίτλερ και σήμερα ούτε λίγο ούτε πολύ είμαστε στο ίδιο σημείο με τα ιδία προβλήματα με τους Εβραίους να διευθύνουν το παγκόσμιο τοκογλυφικό τραπεζιτικό σύστημα και την παγκοσμία εμπόρια και διακίνηση της πορνείας και τις πορνογραφίες, ενώ ελέγχουν σχεδόν απόλυτα τα ΜΜΕ.

VID-20181009-WA0021.mp4

Adolf Hitler Truth Shall Always Triumph

Ενώ ο βασικός κανόνας για την ανάπτυξη μιας οικονομίας είναι η στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης καθώς και των μικροαστικών κοινωνικών στρωμάτων για να έχουν καταναλωτική ικανότητα έτσι ώστε να κινηθεί η αγορά το παγκόσμιο εβραϊκό σύστημα εξυπηρετεί μόνο τις μεγάλες πολυεθνικές και συντρίβει τις μικρές οικονομίες το βασικός μας πρόβλημα σήμερα είναι ότι δεν διδασκόμαστε από την ιστορία και επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη.

Στη σημερινή εποχή οι Εβραίοι ελέγχουν τις πολιτικές εξελίξεις, τα ΜΜΕ, τον καλλιτεχνικό κόσμο και κυρίως την οικονομία ότι δηλαδή γίνονταν επί εποχής του Χίτλερ αρχαίοι μεγάλοι πολιτισμοί όπως ο αιγυπτιακός, ο ελληνικός χαθήκαν κυρίως από την ανθρώπινη ιμπεριαλιστική απληστία . Το ίδιο αναμένεται να γίνει και σήμερα και στην Αμερική όπου αν δεν αντιμετωπιστεί αυτό το τέρας θα έχουμε πάλι ένα καινούργιο μεγάλο ολοκαύτωμα που θα είναι και το τελευταίο.

–ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΈΨΕΙ ΤΟΥΣ 4 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ : ΤΗΝ ΦΥΛΉ , ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ,ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ .

Όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία γιατί τα ομολογεί ένας επώνυμος Εβραίος διανοούμενος.

Γιατί συμβαίνει αυτό επειδή δεν το γνωρίζουν, πήρα 5 φορές στη ζωή μου λέει ο ομιλητής η στιγμή aha αν δεν συνειδητοποιούν ότι θα δούμε ένα νέο ξεκίνημα του ολοκαυτώματος σε αυτή την επιχείρηση.

Filme von Hitlers Geliebter werden digitalisiert

[embedded content]

Καθηγητής υποστηρίζει ότι δεν σκότωσε ο Χίτλερ 6 εκατομμύρια εβραίους από την στιγμή που μόνο 3 εκατομμύρια ήταν ήταν Εβραίοι πώς μπόρεσε να σκοτώσει 6 εκατομμύρια σε θαλάμους που δεν είδε κανείς ισχυρίζεστε ότι όλα είναι ψέματα.

Incredibile video di un professore ebreo che «difende» Hitler !.mp4

tomorrow Belongs To Us • The Rise Of European Patriotism

Ραβίνος αποκαλύπτει το σχέδιο για γενοκτονία των λευκών

[embedded content]

ΡΑΒΒΙΝΟΣ ΓΙΑ ΜΕΣΣΙΑ (ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ): ΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΚΡΩΝ , ΨΕΥΤΟΘΑΥΜΑΤΑ

[embedded content]

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ



www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Let's block ads! (Why?)

periergaa

πηγη