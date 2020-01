[04/01/2020 - 09:43]

Ουράνια Γραμμή Μάχης: Ποιοι είναι στο πλευρό μας και ποιοι δεν είναι, σύμφωνα με την Linda Moulton Howe

Γράφει ο Σπύρος Μακρής

Επαγγελματίες remote viewers που, σύμφωνα με ισχυρισμούς εργάστηκαν για τη CIA και την DIA, αναφέρουν ότι αυτό το σύμπαν είναι γεμάτο ζωή και συνείδηση.

Το Remote Viewing, που σημαίνει “απομακρυσμένη προβολή” είναι η ικανότητα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος να μπορεί να “δει” και να περιγράψει μια απομακρυσμένη γεωγραφική θέση αλλά και γεγονότα που συμβαίνουν εκεί, ακόμη και μέχρι αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη φυσική θέση στην οποία βρίσκεται.

Υπάρχουν όμως ατζέντες εξωγήινων πολιτισμών που κυμαίνονται από το να είναι φιλικοί προς τον άνθρωπο, ουδέτεροι ως προς αυτόν, αλλά και κάποιοι που είναι πολύ εχθρικοί.

Η βραβευμένη με Emmy, ερευνήτρια και δημοσιογράφος Linda Moulton Howe, ισχυρίζεται ότι έχει λάβει πληροφορίες από διάφορους remote viewers, από επιστήμονες και μη, οι οποίοι ουσιαστικά αναφέρονται σε αυτές τις ατζέντες αλλά και έναν διαστημικό πόλεμο που διεξάγεται πέρα από την προσοχή μας στον ουρανό.

Στο βίντεο που ακολουθεί η Linda Moulton Howe ξετυλίγει ένα κουβάρι και μας δίνει την αποκλειστική ευκαιρία να μάθουμε που γίνεται η ουράνια μάχη, από ποιους, ποιοι είναι στο πλευρό μας και ποιοι όχι.

Linda Moulton Howe Celestial Battle Lines – Who Is On Our Side and Who Isn’t

