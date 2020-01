anatakti

Η χρήση ηλεκτρικών κινητήρων έναντι συμβατικών συστημάτων προσφέρει δυνατότητεςπου πριν απλά δεν ήταν εφικτές, όπως φαίνεται και από το video που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικάνικη Rivian για το pick up της.Η αμερικάνικη start up εταιρία Rivian δημοσίευσε στο κανάλι της στο Youtube ένα video με το οποίο αποκαλύπτει στο κοινό μια καινοτομική λειτουργία για τα μοντέλα της R1T και R1S. Αυτό είναι το πρώτο επίσημο video των Αμερικάνων στο οποίο το pick up R1T εκτελεί μια “στροφή tank” όπως την αποκαλούν εξαλείφοντας έτσι τον κύκλο στροφής που χρειάζεται ένα συμβατικό αυτοκίνητο.Ο ελιγμός είναι εφικτός χάρη στους ανεξάρτητους για κάθε τροχό ηλεκτρικούς κινητήρες που χρησιμοποιεί το αμερικάνικο ηλεκτρικό pick up και η Rivian έχει καταθέσει και πατέντες για κατοχύρωση των ονομάτων “Tank Turn” και “Tank Steer” για αυτές τις λειτουργίες των οχημάτων της. Σύμφωνα με φήμες αυτές οι λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες μόνο σε σαθρό έδαφος για να μην δημιουργηθεί κάποια ζημιά στο σύστημα κίνησης του Rivian, αν ο οδηγός του προσπαθήσει να το κάνει σε οδόστρωμα με αυξημένο συντελεστή πρόσφυσης.Αυτή η χρονιά ήταν πολύ σημαντική για την Rivian με την αμερικάνικη εταιρία να εξασφαλίζει τα απαραίτητα κεφάλαια για να συνεχίσει να εξελίσσει τις τεχνολογίες της. Η Rivian εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 700 εκατ. δολαρίων μέσω της Amazon, ενώ η Ford επένδυσε σε αυτή άλλα 500 εκατ. δολάρια και θα χρησιμοποιήσει κάποιες από τις τεχνολογίες της στα μελλοντικά υβριδικά και ηλεκτρικά της μοντέλα. Τα χρήματα συνεχίζουν να ρέουν προς την μεριά της με τη Rivian να δέχεται επένδυση από τις Cox Automotive και T.Rowe Price με τα ποσά να φτάνουν στα 350 εκατ. και 1,3 δισ. δολάρια αντίστοιχα.