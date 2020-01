[09/01/2020 - 10:10]

Η αλήθεια για τα ερπετοειδή στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, σύμφωνα με τον John Rhodes

Γράφει ο Σπύρος Μακρής

Τα ερπετοειδή είναι μία κατηγορία από μόνα τους στον κόσμο της νεομυθολογίας και των θεωριών συνωμοσίας που άλλοι τα παραδέχονται ως πραγματικά και άλλοι τα απορρίπτουν χωρίς δεύτερη κουβέντα.

Σύμφωνα με τον John Rhodes, οι άνθρωποι έχουν αναφέρει ότι αλληλεπιδρούν με ημι-ανθρώπινα και ημι-ερπετά όντα σε διάφορα μέρη του κόσμου από την αυγή της ανθρωπότητας.

Ενώ οι περισσότερες από αυτές τις προγονικές μνήμες ή μυθολογίες είναι σύμβολα της αρχαίας θρησκευτικής αυτοδιάθεσης, μερικές φαίνεται να σχετίζονται με πραγματικές συναντήσεις, παρόμοιες με εκείνες που αναφέρονται στη σύγχρονη εποχή μας για τα UFOs.

Ενώ τα περισσότερα ερπετά είναι άγρια ​​και ντροπαλά προς τους ανθρώπους, τους φοβούνται και τους αποφεύγουν και επιτίθενται όταν νιώθουν κίνδυνο, τα ερπετοειδή έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη νοημοσύνη και έντονη περιέργεια απέναντι στους ανθρώπους που συναντούν.

Αυτό το είδος είναι το πιο μυστηριώδες από όλα – για όσους, φυσικά, αποδέχονται την ύπαρξή τους.

Επειδή, όμως, τόσο λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι η πλειοψηφία της ζωής πάνω και στη Γη δεν είναι γνωστή, ούτε οικεία, όταν συναντάται κάτι ασυνήθιστο και έξυπνο και νοήμων, όπως για παράδειγμα ένα ερπετοειδές, οι περισσότεροι που ισχυρίζονται ότι ήρθαν σε επαφή μαζί τους, ή έτυχε να δουν φευγαλέα, αυτομάτως αλλά εσφαλμένα το αναγνωρίζουν ως εξωγήινο, διάβολο, και άλλες ονομασίες που έχουν περάσει στο νου τους από διάφορες λαϊκές παραδόσεις της πατρίδας τους.

Αλλά, αν πράγματι υπάρχουν τα ερπετοειδή, σύμφωνα με τους υποστηρικτές τους, ποιο μπορεί να ήταν το παρελθόν τους, ποιο είναι το παρόν τους και ποιο μπορεί να είναι το μέλλον τους;

Παρακολουθήστε το βίντεο που ακολουθεί για να μάθετε περισσότερα πάνω σε αυτό το ζήτημα, από την άποψη και τους ισχυρισμούς του John Rhodes:

Για υπότιτλους: Ρυθμίσεις, Υπότιτλοι, Προτεινόμενη γλώσσα, Υπότιτλοι, Αυτόματη μετάφραση, Ελληνικά

The Truth About Reptoids in the Past, Present and Future

[embedded content]

diadrastika.com

Διαβάστε τη συνέχεια

Let's block ads! (Why?)

periergaa

ΠΗΓΗΗ αλήθεια για τα ερπετοειδή στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, σύμφωνα με τον John Rhodes