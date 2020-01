Ο Κήπος της Εδέμ είναι ένας από τους πιο διάσημους χώρους της Βίβλου: μια ειρηνική όαση στον κήπο που ο Θεός δημιούργησε ως σπίτι για τον Αδάμ και την Εύα, πριν κάνουν εκείνο το “χαζό” λάθος οπότε και εκδιώχθηκαν.

Εδώ είναι η ανείπωτη αλήθεια του Κήπου της Εδέμ. Η κύρια εμφάνιση του Κήπου της Εδέμ στην κανονική Αγία Γραφή είναι βέβαια στο βιβλίο της Γένεσης κατά την Δημιουργία που αρχίζει στο κεφάλαιο 2.

Ο στίχος 8 λέει: «Και ο Κύριος ο Θεός έβαλε έναν κήπο στην Εδέμ, στα ανατολικά · και εκεί έβαλε τον άνθρωπο τον οποίο είχε σχηματίσει».

Ο Κήπος της Εδέμ, σύμφωνα με τα όσα έχουν γραφεί και ειπωθεί ήταν ο τόπος όπου ο Θεός έφτιαξε ένα σπίτι για τους πρώτους ανθρώπους, γεμάτους με όλα τα είδη φυτών και ζώων, συμπεριλαμβανομένου του διάσημου Δέντρου της Γνώσης του Καλού και το κακό, το οποίο ο Αδάμ και η Εύα είχαν εξουσιοδοτηθεί ειδικά να μην φάνε από τους καρπούς του.

Ωστόσο, οι πρωτόπλαστοι, ως γνωστόν, προχώρησαν και το έκαναν. Ο Θεός τους έδιωξε αμέσως από τον Κήπο, αφήνοντας πίσω τους μια σειρά από αγγέλους οι οποίοι θα εξασφάλιζαν την μη επιστροφή των αμαρτωλών ώστε να μην έχουν ξανά πρόσβαση στο Δέντρο της Ζωής.

Ο Αδάμ και η Εύα αναγκάστηκαν στη συνέχεια να συμφιλιωθούν με την ιδέα ότι έπρεπε να δουλεύουν για να ζήσουν, να κάνουν παιδιά με πόνους, όπου το ένα από αυτά επινόησε και εφάρμοσε την ιδέα ότι θα μπορούσε να σκοτώσει τον αδελφό του, οπότε και ανακάλυψε πρακτικά – αν δεν το ήξερε ήδη – ότι ήταν θνητοί και ότι με ένα-κάποιο όπλο μπορούσε να αφαιρέσει την ζωή.

Αλλά, ποια ήταν η ακριβής συμφωνία που έπρεπε να τηρήσουν οι πρωτόπλαστοι. Γιατί δεν έπρεπε να φάνε από τους καρπούς; Ποιο ήταν το φίδι που τους έσπρωξε τον Αδάμ και την Εύα να μην τηρήσουν την συμφωνία;

Λοιπόν, η δημοφιλής σύγχρονη ερμηνεία διδάσκει, συνήθως, ότι το φίδι είναι στην πραγματικότητα ο διάβολος σε μεταμφίεση. Στην πραγματικότητα, όμως, σύμφωνα με την βιβλική αρχαιολογία, όταν συντάχθηκε το βιβλίο της Γένεσης, η ιδέα του Διαβόλου δεν είχε ακόμη επινοηθεί.

Η ιδέα μιας ισχυρής υπερφυσικής δύναμης που αντιτίθεται στον Θεό δεν αναπτύχθηκε παρά μόνο μερικές εκατοντάδες χρόνια μετά τη Γένεση, περίπου.

Σύμφωνα με τη Γένεση 3:24, όταν ο Θεός οδήγησε τον Αδάμ και την Εύα από την Εδέμ, έβαζε χερουβείμ και ένα σπινθηροβόλο σπαθί στην ανατολική είσοδο για να εμποδίσουν τους ανθρώπους να εισέλθουν ξανά στον Κήπο.

Από την άλλη, σύμφωνα με την εβραϊκή εγκυκλοπαίδεια, για τους μελετητές πίσω από τα εβραϊκά θεολογικά γραπτά γνωστά ως Ταλμούδ και την εσωτερική σχολή εβραϊκού μυστικισμού που είναι γνωστή ως Καμπάλα, υπάρχουν στην πραγματικότητα δύο Κήποι της Εδέμ.

Ένας από αυτούς είναι ο γήινος Κήπος στον οποίο ο Αδάμ και η Εύα ζούσαν και έτρωγαν φρούτα και χαίρονταν τη ζωή ή έκαναν οτιδήποτε άλλο. Ο άλλος Κήπος είναι ένας ουράνιος παράδεισος όπου ζουν οι αθάνατες ψυχές των δίκαιων.

Αυτές οι δύο έννοιες διακρίνονται με αναφορά σε έναν “κατώτερο” και “υψηλότερο” Κήπο της Εδέμ, ή καλώντας την γήινη θέση ως Gan (“κήπο”) και την ουράνια ως Eden (Εδέμ).

Όπως εξηγεί η Εβραϊκή Εγκυκλοπαίδεια και διάφορα εκκλησιαστικά συγγράμματα, περιγράφουν την Εδέμ ως τόπο για τους “δίκαιους που υποφέρουν αθώα, που κάνουν έργα καλοσύνης και περπατούν χωρίς ευθύνη ενώπιον του Θεού”.

Όσοι ζουν στην ουράνια Εδέμ φορούν ρούχα φτιαγμένα από φως και θα απολαμβάνουν την αθανασία που προέρχεται από το Δέντρο της Ζωής. Οι ασεβείς θα υποστούν επταπλάσια τιμωρία, ενώ οι δίκαιοι θα απολαύσουν επταπλάσια ευτυχία, ζώντας σε αρχοντικά και περπατώντας με τον Θεό, ο οποίος τους οδηγεί.

Άραγε, μία παράξενη ερώτηση που προκύπτει είναι: Αν ο Αδάμ και η Εύα ζούσαν στον Κήπο της Εδέμ, δηλαδή στον ουράνιο χώρο του Παραδείσου, τότε πως βρέθηκαν έξω από ένα κήπο στην Γη;

Μια άλλη ερώτηση που έχει τεθεί και συζητηθεί εδώ και αιώνες είναι η τοποθεσία του φυσικού Κήπου της Εδέμ επί της Γης. Μετά από όλα, αν ήξερες ότι υπήρχε ένα μέρος με ζώα που μιλούσαν, ένα φλεγόμενο σπαθί που αιωρείται και ένα δέντρο που θα μπορούσε να σε κάνει να ζεις για πάντα, θα ήθελες να το βρεις.

Οι εκτιμήσεις με βάση τις περιγραφές που δίνονται είναι πολλές, όμως γενικά τοποθετούν τον Κήπο κάπου, από τον Περσικό Κόλπο και την Αρμενία, ως την Σουμερία και την Ινδία, ακόμα και στο Μιζούρι των ΗΠΑ, καθώς πολλοί άνθρωποι έχουν τις δικές τους ιδέες για το πού μπορεί να ήταν στην πραγματικότητα ο Κήπος της Εδέμ.

Όσο για το ποια ήταν η ακριβής δέσμευση που έπρεπε να τηρήσουν οι πρωτόπλαστοι και ο λόγος που δεν έπρεπε να φάνε από τους καρπούς, αλλά και ποιος ή τι ήταν το φίδι που μιλούσε και ζούσε μέσα σε έναν χώρο πλασμένο από τον Θεό, θα το δούμε σε επόμενη ανάρτηση.

ΠΗΓΗ