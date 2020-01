Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Ακριβώς όπως η Operation Torch California, ισχυρές αποδείξεις των κατευθυνόμενων Lazer DEW προκάλεσαν της πυρκαγιές στην Αυστραλία(Βίντεο και φωτο απόδειξη)

Πρώτον, εδώ είναι μια φωτογραφία που τραβήχτηκε από το Τμήμα Πυρκαγιάς της Νέας Νότιας Ουαλίας με δέσμη σωματιδίων ή ακτίνα λέιζερ. Μπορείτε να δείτε το πυροσβεστικό όχημα NSW στο προσκήνιο του δεύτερου screenshot παρακάτω.

Proof of Australia DEW Used and Mechanics of the TR3B Killing Machine

[embedded content]

Στη συνέχεια, καταλήγουμε στη σαφή απόδειξη της συγκεκαλυμμένης χρήσης των κατευθυνόμενων ενεργειακών όπλων (DEW) στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας. Και τα δύο στιγμιότυπα οθόνης απεικονίζουν στοιχεία τήξης οχημάτων, ενώ τα δέντρα στην ίδια περιοχή παραμένουν ανεπηρέαστα, τα οποία θα μπορούσαν να λιώσουν μόνο μέσω θερμοκρασιών που δεν επιτυγχάνονται σε αυτό το είδος πυρκαγιάς. Ακριβώς όπως και πολλά από τα καμένα οχήματα που φωτογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας Torch California, αυτές οι αυστραλιανές πυρκαγιές βλέπουν την ίδια χρήση DEW.

wILL YOU RISE OR OBEY #WEATHER WARFARE LIVE !!

[embedded content]

https://ift.tt/2R1WLbS

