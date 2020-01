[12/01/2020 - 13:40]

Βίντεο με “Πύλη” στον ουρανό σε ζωντανή μετάδοση, σύμφωνα με ισχυρισμούς

Γράφει ο Σπύρος Μακρής

Μία πραγματικά πολύ “τρελή” βιντεοσκόπηση υποστηρίζεται ότι έγινε σε ένα βίντεο, για το οποίο υπάρχει ο ισχυρισμός ότι δείχνει μία Πύλη, ή αστροπύλη. Πολλοί υποστήριξαν ότι είναι πλαστό. Εκείνο, όμως, που μπερδεύει τα πράγματα, είναι ότι ανέβηκε στο Facebokk σε ζωντανή μετάδοση!

Αυτό που θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί παρακάτω είναι πραγματικά κάτι απίστευτο και απίθανο να συμβαίνει παρά μόνο σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, καθώς φαίνεται να δείχνει μία στρογγυλή πύλη, ήδη ανοιχτή, στον ουρανό.

Πολλοί απέρριψαν ήδη το βίντεο ως προϊόν CGI, δηλαδή ότι είναι προϊόν επεξεργασίας με συστήματα που το κάνουν να μοιάζει αληθινό, όπως αυτά που χρησιμοποιούν σε ανάλογες κινηματογραφικές ταινίες.

Ωστόσο, το γεγονός που προκαλεί το ενδιαφέρον είναι πως το βίντεο που δείχνει αυτό το αντικείμενο μεταδόθηκε ζωντανά στο Facebook, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του αφηγητή του.

Αυτό, έχει προβληματίσει πολύ κόσμο, σκεπτικιστές και μη, που προσπαθούν να εξηγήσουν το περιστατικό με λογική. Η τοποθεσία είναι άγνωστη, αλλά μεταδόθηκε ζωντανά στις 7 Ιανουαρίου.

Δείτε το βίντεο και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του:

Για υπότιτλους: Ρυθμίσεις, Υπότιτλοι, Προτεινόμενη γλώσσα, Υπότιτλοι, Αυτόματη μετάφραση, Ελληνικά

Something strange like a portal opening up streamed live on Face book? Jan 7 (Disclose Screen)

[embedded content]

diadrastika.com

Διαβάστε τη συνέχεια

Let's block ads! (Why?)

periergaa

ΠΗΓΗΒίντεο με “Πύλη” στον ουρανό σε ζωντανή μετάδοση, σύμφωνα με ισχυρισμούς