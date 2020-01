Χαμός έγινε σήμερα στο My Style Rocks με αφορμή τη νέα εμφάνιση που έκανε η Κιάρα Μαρκέζη. Ο Στέλιος Κουδουνάρης και η Έλενα Χριστοπούλου ήταν εκνευρισμένοι μαζί της, καθώς τις τελευταίες ημέρες φοράει ρούχα που έχει φορέσει και η νικήτρια του πρώτου My Style Rocks, η Ραμόνα Βλαντή.«Θέλω να μοιραστώ μαζί σου κάτι που με απασχολεί τις τελευταίες ημέρες γιατί πάρα πολλοί τηλεθεατές μου στέλνουν φωτογραφίες και μηνύματα. Την προηγούμενη εβδομάδα μου έκανε μεγάλη εντύπωση που είχες εμφανιστεί με ένα μπουφάν ίδιο με τη Ραμόνα. Όλα ξεκίνησαν από ένα μπουφάν και ξαφνικά βλέπουμε κι ένα παλτό κι ένα φόρεμα και γυαλιά. Σε πέντε επεισόδια φοράς τουλάχιστον δέκα κομμάτια που έχει ίδια η Ραμόνα. Ήρθες έτοιμη και έχεις απαντήσεις γι’ αυτά τα πράγματα. Επειδή τη Ραμόνα την έχω ζήσει πολύ σε αυτό το παιχνίδι και ξέρω πώς σκέφτεται, ξέρω πώς επέλεγε τα κόνσεπτ της, ξέρω και τον τρόπο που έκανε styling. Είναι σαν να έβλεπα ένα Ραμονάκι την προηγούμενη εβδομάδα, που κάποιος σου έγραψε τα κόνσεπτ, τα οποία δεν ήξερες να απαντήσεις. Κάποιος σε έντυσε περίπου για να μην βγάζει και μάτι, αυτή είναι η δική μου άποψη. Εγώ πιστεύω ότι αυτά που λες για τις συμπτώσεις είναι δικαιολογίες. Επιθυμώ σε έναν διαγωνισμό να υπάρχει δικαιοσύνη. Να μην βάζουμε βαθμούς σε δουλειά κάποιου άλλου και να επιβραβεύουμε το προσωπικό στυλ. Επειδή δεν θέλω να νιώθω βλάκας, θα σου βάζω κάτι λιγότερο μέχρι να σιγουρευτώ ότι τα κάνεις μόνη σου. Και ελπίζω να μην κλέβεις βαθμούς από τις συμπαίκτριές σου με αυτό τον τρόπο», είπε ο Στέλιος Κουδουνάρης.«Εδώ δεν είμαστε λαϊκό δικαστήριο. Εμείς οι τρεις εδώ σου μιλάμε γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι με όλα τα κορίτσια και οι συμπτώσεις γίνανε πολλές. Να έχεις κατ’ εικόνα και ομοίωση ίδια ρούχα με την πρώτη νικήτρια του My Style Rocks; Πώς γίνεται αυτό; Το styling το κάνεις εσύ σε εσένα ή η Ραμόνα; Μόνη σου; Χωρίς τη Ραμόνα; Αν ήσουν μόνη σου σε έναν χώρο, θα σου μιλούσα διαφορετικά. Τώρα έχω κάποια πρόσωπα πίσω σου που κάθονται που πρέπει να τα σεβαστώ. Θα σου πω δύο πράγματα. Είναι πολύ καλύτερο και προτιμότερο να είσαι κακός, αλλά αληθινός, παρά καλός, αλλά μίμος. Όποιος θέλει να βοηθήσει και το κάνει από άποψη σε έναν άνθρωπο και ειδικά ένα μικρό παιδί σαν εσένα, δεν πάει να περάσει το δικό του στυλ μέσα από σένα. Μπαίνει στα παπούτσια σου και αν θέλει να βοηθήσει είτε επί πληρωμή είτε όχι, επειδή σε αγαπάει, το κάνει βλέποντας και σεβόμενη εσένα την ίδια. Όχι σαν τον Δούρειο Ίππο μίας και καλά επιτυχημένης στυλιστικής πορείας για να έχουμε να λέμε σε επεισόδια σαν το σημερινό. Είσαι 19 ετών, εγώ είμαι 44 και θα σου πω ότι όταν εσύ πήγαινες εγώ ερχόμουν», είπε η Έλενα Χριστοπούλου.http://www.tvnea.com