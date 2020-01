2020-01-31 14:27:17

Πώς το ασυνείδητο εξουσιάζει το μυαλό σου Η επιστήμη της Φυσικής με απλά λόγια.



Το νέο ασυνείδητο και τι μας διδάσκει για τη συμπεριφορά μας. Παράγγειλε το δικό σου αντίτυπο μέχρι 10/2 και κέρδισε δωρεάν έξοδα μεταφοράς και αντικαταβολής: https://ift.tt/31gGLHF Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα για να συμμετέχεις στην κλήρωση για τρία αντίτυπα του βιβλίου: https://ift.tt/2OhoAML Υποστήριξη της Καθημερινής Φυσικής Κούπες Κοσμικό Latte: https://ift.tt/38gsb67 Patreon: http://bit.ly/kathimerini-fysiki-patreon YouTube: http://bit.ly/kathimerini-fysiki-join PayPal: http://bit.ly/kathimerini-fysiki-paypal Καθημερινή Φυσική στα Ίντερνετς: Blog: https://ift.tt/2XPuSJm Facebook: http://bit.ly/kathimerini-fysiki-fb Instagram: http://bit.ly/kathimerini-fysiki-insta ------------------------------------------------------------- Πηγές / περισσότερες πληροφορίες ------------------------------------------------------------- Κάτω από το κατώφλι: Το νέο ασυνείδητο και τι μας διδάσκει (Subliminal: How your unconscious mind rules your behaviour) Η δύναμη της διαίσθησης (Blink: The Power of Thinking Without Thinking) https://ift.tt/1QT1P9r https://ift.tt/2xvPc3Q https://ift.tt/2uOPO6I https://ift.tt/2lJvqNQ Παρουσίαση/επιμέλεια: Βαμβάκος Στέφανος Η επιστήμη της Φυσικής με απλά λόγια. periergaa

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ