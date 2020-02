2020-02-02 11:22:34

Η επιτυχια στο τελος



Τις περισσοτερες φορες παντα στο τελος ερχεται η επιτυχια και μπορει να γυρναμε ολη την μερα χωρις τσιμπια αλλα στο τελος το ευχαριστιομαστε πιο πολυ ,να ειστε παντα καλα εχετε την καλημερα μας ,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

