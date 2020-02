[05/02/2020 - 13:00]

Μη αναγνωρισμένο βυθισμένο αντικείμενο, αναδύεται από τον κόλπο Hudson στην Ανταρκτική, και το περιστατικό που έθεσε σε συναγερμό τις ΗΠΑ, σύμφωνα με ισχυρισμούς

Είναι κοινώς γνωστά ως Μη Αναγνωρισμένα Βυθισμένα Αντικείμενα ή Αγνώστης Ταυτότητας Υποβρύχια Αντικείμενα (Unidentified Submerged Objects – USOs), ενώ τις τελευταίες 4 δεκαετίες έχουν αναφερθεί πολυάριθμες αναφορές για εκπληκτικές εμφανίσεις υποβρυχίων αντικειμένων που αναδύονται ξαφνικά από τους ωκεανούς.

Ο πασίγνωστος Julian Assange είχε κάνει σχόλια σχετικά με την ανακοινωθείσα απελευθέρωση πολλών από τις αμφιλεγόμενες διαρροές πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες αποκαλύφθηκαν κάποια έγγραφα και υλικό για UFOs. Μία τέτοια περίπτωση ήταν τότε που το Wiki Leaks δημοσίευσε κάποιες συμβιβασμένες ενσύρματες επικοινωνίες από το Υπουργείο Άμυνας, υποδεικνύοντας ότι ο στρατός των ΗΠΑ θα μπορούσε να βρεθεί στη μέση ενός μυστικού πολέμου με UFOs.

Σύμφωνα με την ufodigest.com, υπήρξε πλήρης συναγερμός που εκδόθηκε από την Πολεμική Αεροπορία Διοίκησης Διαστήματος μετά την εμφάνιση ενός μεγάλου στόλου αδιευκρίνιστων αντικειμένων στον αέρα από τον πυθμένα της Ανταρκτικής Νότιας Θάλασσας. Αυτός ο “στρατός” άγνωστων αντικειμένων κατευθυνόταν προς την Γκουανταλαχάρα του Μεξικού. Με τα αεροπλάνα των ΗΠΑ να αναπτύσσονται και όλα τα ραντάρ να διερευνούν τους επικείμενους στόχους, ο τεράστιος στόλος των UFOs προφανώς κινήθηκε και πάλι διαστασιακά για να βυθιστεί πίσω στους ωκεανούς της Ανταρκτικής. Το υποτιθέμενο συμβάν έγινε στις 10 Ιουνίου 2004.

Τώρα, οι εικόνες που ελήφθησαν από το Google Earth φαίνεται να παρουσιάζουν ένα τέτοιο μη αναγνωρισμένο βυθισμένο αντικείμενο, με διάμετρο 40 μέτρα και ύψος 15 μέτρων, που αναδύεται από τον ωκεανό στον κόλπο Hudson της Ανταρκτικής και πιθανότατα ανήκει σε εκείνον τον στόλο UFOS που κατευθύνθηκε προς το Μεξικό το 2004, σύμφωνα με διάφορους ισχυρισμούς.

Αλλά, φυσικά, το τι είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε στο βίντεο που ακολουθεί, ή αν είναι πραγματικό το προαναφερθέν συμβάν, βρίσκεται στην κρίση του καθενός. Δείτε το βίντεο:

[embedded content]

Unidentified Submerged Object emerging from the Hudson Bay in Antarctica

