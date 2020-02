2020-02-11 12:46:13

Μια όμορφη και πρωτότυπη εκδήλωση στο Μουσείο Παλαιού Ραδιοφώνου που γιόρτασε την ημέρα των Διαβιβάσεων, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία ο αντιπεριφερειάρχης του ο κ. Σ. Κουρής.



Πρώτος μίλησε ο κ. Χαρ. Μακρής και στη συνέχεια ακούστηκαν απόψεις και διάφορες αναμνήσεις. Μίλησαν η κ. Μαρία Κολαΐτη αναφερόμενη για τους Κεφαλονίτες διαβιβαστές που σκοτώθηκαν στους σεισμούς του 1953,, h κ. Μαρία Κακαούμπα που μίλησε για τον Διαβιβαστή Τσιτσάνη, η κ. Δέσποινα Λάσκαρη, ο Σάββας Παγουλάτος,ο οποίος μίλησε για την Ελληνική Ραδιοφωνία και τη σχέση που είχε με τις διαβιβάσεις, ο Ιερέας π. Ζαρκάδας μίλησε για τον διαβιβαστή Άγιο Παΐσιο. Υπήρξε παρέμβαση και από τον Νίκο Δρακάτο,.Στη συνέχεια έγινε ξενάγηση στο Μουσείο όπου εκτίθεται Στρατιωτικό Υλικό Διαβιβάσεων. στο τέλος ακούστηκε ο Ύμνος των Διαβιβαστών. Ενορχήστρωση από τον Αρχιμουσικό Άγγελο Πρωτοψάλτη, τραγούδησε η Ματίνα Παπαγεωργίου.



Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡ. ΜΑΚΡΗ



Audio Player



00:00



00:00



Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.



ΠΗΓΗ: http://kefalonianews.gr



VIDEO

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ