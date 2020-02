5/5 (1)

Coronavirus τα ΜΜΕ πλέον λένε μόνο ψέματα. Η αλήθεια είναι τρομακτική, επίσημα υπήρχαν καταγραμμένοι 34954 μολύνθηκαν από το ιό επίσημα και 725 πέθαναν σήμερα. 48 ώρες αργότερα έχουμε 40645 καταγραμμένοι 11856 κόλλησαν και φτάσαμε στους 910 θανάτους. Άρα 185 άτομα πέθαναν σε 48 ώρες, περίπου 3 κάθε ώρα. Αυτά τα νούμερα δεν δικαιολογούν τόσο πολύ μεγάλο πανικό , ξέρουμε την Κίνα και το πόσο φοβάται να μην βγει πραγματική η αλήθεια στο φως. Η Κίνα κρύβει αυτήν την στιγμή το πραγματικό αριθμό θανάτων και μολυσμένων.

Ένα είναι σίγουρο, ότι 1200 άτομα καίγονται στα κρεματόρια κάθε 24ωρο πλέον και αυτό μόνο στο Wuhan, όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο άρθρο μας όλη η Κίνα σε καραντίνα σε όλες τις μεγαλουπόλεις έχει πλέον καταγραφεί ο ιός. Ο δημοσιογράφος Κινέζος αναφέρει η Κίνα έχει 250 εκατομμύρια κατοίκους πόσοι έχουν πραγματικά μολυνθεί σε όλη την Κίνα κανείς δεν ξέρει.

Η κυβέρνηση δεν λέει ψέματα μόνο στους δημοσιογράφους από όλον τον κόσμο αλλά και στον ίδιο τον λαό του. Εμείς αναφέραμε συνεχίζει ήδη από το από το 2019 ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τον ιό corona. Δεν μας έδωσε κανείς σημασία, πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος γιατί αύριο θα χτυπήσει και την Αμερική και όλον τον κόσμο. Αυτό ήταν σχεδιασμένο για μείωση του πληθυσμού χωρίς πυρηνικά Επίσης αναφέρει ότι κοντά στην αλήθεια είναι μάλλον ο αριθμός τον 1.5 εκατομμύρια μολυσμένοι. Δωρεές από φάρμακα από Αμερική δεν δέχεται η Κίνα διότι δεν θέλει η κυβέρνηση της Κίνας να φανεί σαν σωστής η Αμερική στο τέλος και να κρυφτεί πίσω από το έγκλημα της.

Επιμένει ότι ο ιός δημιουργήθηκε σε εργαστήριο από την C.I.A στην Αμερική. Καταλάβετε το εκατομμύρια Κινέζοι πεθαίνουν 250 εκατομμύρια είναι σε καραντίνα μυν το ξεχνάτε ΑΡΟΡΑΣΤΕ ΜΑΣΚΕΣ αργά η γρήγορα θα χτυπήσει και την δική μας πόρτα αλλά όποιος σκάβει τον λάκκο των άλλων πέφτει ο ίδιος μέσα στο τέλος.

Oh MY GOD!!! this is the truth about corona virus in wuha china..

[embedded content]

Οι συνθήκες στα νοσοκομεία είναι χειρότερες από τις τριτοκοσμικές χώρες. 200 άτομα σε μια τουαλέτα, έλλειψη από φαρμακευτική αγωγή. Άνθρωποι δένονται χειροπόδαρα όταν δεν ακολουθούν τις εντολές, τους ταπεινώνουν ζητώντας τους να ζητήσουν συγγνώμη για την συμπεριφορά τους .όπως θα δείτε στο επόμενο βίντεο. Άλλους τους κλειδώνουν σε δωμάτια χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, μην επιτρέποντας καμία επαφή με τον έξω κόσμο και φυσικά απαγορευμένα τα κινητά.

And Now..Fumigating China? Just Like in the 1940’s in USA Inc !!!

[embedded content]

Ακόμα περιορίζουν την χρήση της τουαλέτας. Αυτό δεν βοηθάει να καλυτερέψει η υγεία τους αλλά να τους στείλουν πιο γρήγορα στον τάφο. Ένας Κινέζος που έβγαζε την αλήθεια στα κοινωνικά δίκτυα εξαφανίστηκε χαθήκαν τα ίχνη του. Απειλούν να μην εγκαταλείψει τους κινέζους ότι θα σπάσουν τα σαγόνια τους.

Απειλούν να μην εγκαταλείψει κανείς τα σπίτια τους αλλιώς θα σας σπάσουμε τα πόδια και τα δόντια σας. Όσο ζείτε θα είστε κλειδωμένοι στο σπίτι σας για την χώρα. Όσο και να θέλετε δεν θα σας επιτρέψουμε να βγείτε έξω.

Coronavirus: gouvernments and medias are liyng. Part 5

[embedded content]

Coronavirus: gouvernments and medias are liyng. Part 4

[embedded content]

Στο επόμενο βίντεο ένας Κινέζος δείχνει τους χώρους που ετοιμάζονται για εκατοντάδες ασθενείς ο ίδιος αναφέρει ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα διότι και οι γιατροί μπορούν εύκολα να μεταφέρουν το ιό προς τα έξω στους συγγενείς τους και γενικά με αυτούς που είναι έξω. Ο κόσμος φοβάται την κυβέρνηση της Κίνας διότι λειτουργούν όπως η γκεστάπο και χειρότερα.

Τέτοιες καταστάσεις δεν είχαν γίνει με κανέναν άλλο ιό παγκοσμίως, τόσο πανικό τόσοι θάνατοι, τόσες μαρτυρίες δεν έχει προηγούμενο. Κάποιοι θέλουν να μας καθησυχάσουν λέγοντας ότι δεν είναι τόσο δραματική η κατάσταση κάθε άλλο όταν βγαίνουν οι ίδιοι Κινέζοι με τα Ι-phone και διαρρέει η αλήθεια, δεν μπορεί η ιστορία να είναι φούσκα.

Âmes sensibles s’abstenir. Coronavirus: les médias nous mentent! Partie 1

[embedded content]

Fleetwood Mac – Little Lies (Official Music Video)

[embedded content]

