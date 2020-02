[12/02/2020 - 13:28]

Ανουνάκι: Τα μυστικά του Ενώχ! Ήταν αρχαίοι «θεοί» ή απλά ισχυροί χειριστές δαίμονες;

Πριν 450.000 χρόνια οι πρόγονοί μας κατέβηκαν από τον ουρανό για να σχεδιάσουν τα πρώτα ανθρώπινα όντα. Για μας ήταν Γίγαντες που κυριάρχησαν ως Θεοί πάνω στην ανθρωπότητα.

Τώρα νέα στοιχεία και επιστημονικές έρευνες αναγνωρίζουν την ύπαρξή τους στη Γη, αλλά αποκαλύπτουν πότε θα επιστρέψουν.

Η αλήθεια της πραγματικής προέλευσης και του σκοπού τους είναι πολύ πιο παράξενη και εκπληκτική από ό, τι πιστεύαμε προηγουμένως. Από τον Κήπο της Εδέμ μέχρι τη Μεγάλη Πλημμύρα, από τον Θεό της Βίβλου μέχρι τα μυστικά του Ένώχ θα αποκαλυφθούν όλα.

Οι Αννουνάκι είναι μια ομάδα θεοτήτων που εμφανίζονται στις μυθολογικές παραδόσεις των αρχαίων Σουμέριων, Ακκαδίων, Ασσυρίων και Βαβυλώνων.

Περιγραφές του αριθμού των Aννουνάκι που υπήρχαν και του ρόλου που εκπλήρωσαν είναι ασυνεπείς και συχνά αντιφατικές.

Για υπότιτλους: Ρυθμίσεις, Υπότιτλοι, Προτεινόμενη γλώσσα, Υπότιτλοι, Αυτόματη μετάφραση, Ελληνικά

The Anunnaki! Were They Ancient ‘Gods’ or Just Powerful Manipulators?

[embedded content]

Anunnaki (Documentary)

[embedded content]

The Real MLordandGod – Noize TraumaΑΠΟΔΟΣΗ : Corfiatiko

Let's block ads! (Why?)

periergaa

ΠΗΓΗΑνουνάκι: Τα μυστικά του Ενώχ! Ήταν αρχαίοι «θεοί» ή απλά ισχυροί χειριστές δαίμονες;