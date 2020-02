Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Το CERN δημιούργησε μια μαύρη τρύπα στη γη; Η Πόλη την έχει καταπιεί, εκατομμύρια αποβάθρες ανοίγουν, Το επίπεδο του ωκεανού πέφτει. Το CERN ανοίγει πύλες σε άλλες διαστάσεις, πιθανώς ακόμα και στην κόλαση. Όλα όσα θα δείτε είναι πραγματικά.

Το CERN επιτίθεται σε αυτόν τον πλανήτη προσπαθώντας να κάνει πραγματικότητα την ύπαρξη των δαίμωνων και ίσως ακόμη και του διαβόλου (Σατανά); Το σπάσιμο των σωματιδίων με την ταχύτητα του φωτός (ή κοντά) επιτίθεται στον Θεό, ο ίδιος στη θεωρία

του και, όπως γνωρίζουμε, χωρίς φως, μπορεί να μην υπάρχει ζωή, καμία γη, ούτε φεγγάρι;



Το σύστημα LHC στα σύνορα Γαλλίας-Ελβετίας αλλάζει τις καιρικές συνθήκες και μπορεί ακόμη και να προσελκύσει μετεωρίτες με την τεράστια μαγνητική δύναμη που τους προκαλεί. Το CERN έχει πολλούς υποστηρικτές και πολλούς αρνητές, αλλά το πιο σημαντικό είναι το ίδιο το CERN. Μόνο το «αυτό» μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των καθημερινών ανθρώπων και δεν αποφασίζουν γιατί;

Πρόσφατα μια ηλεκτρονική δημοσίευση φωτογραφιών που έχουν τραβηχτεί πάνω από το CERN και υπάρχουν κάποιες περίεργες, περίεργες και τρομακτικές, ακόμη και τρομακτικές και αποκαλυπτικές σκηνές που ξεδιπλώνονται άμεσα στις καιρικές συνθήκες πάνω στον ουρανό. Τα ασυνήθιστα καιρικά φαινόμενα έχουν θεωρητικούς συνωμοσίας που φωνάζουν ξανά από την κορυφή του πύργου, αλλά αυτή τη φορά πιθανώς έχουν και έναν πραγματικό λόγο! Κοιτάξτε αυτό.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών δέχεται επίθεση από σκεπτικιστές που πιστεύουν ότι οι δηλωμένοι επιστημονικοί του στόχοι αποκρύπτουν έναν πιο σκοτεινό σκοπό.



Μια φωτογραφία του ουρανού πάνω από το CERN, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών, ανησύχησε ορισμένους θεωρητικούς του διαδικτύου για τις ακόλουθες δραστηριότητες. Στις 24 Ιουνίου, ένας χρήστης του Facebook που ονομάστηκε Joelle Rodrigue δημοσίευσε μια φωτογραφία μιας καταιγίδας πάνω από το ερευνητικό κέντρο στα σύνορα μεταξύ Γαλλίας και Ελβετίας.

ΝΕΕΣ εικόνες παράξενων σχηματισμών σύννεφων πάνω από τον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων του CERN (LHC) θα μπορούσαν να είναι επιθετικοί. Το μεγαλύτερο πείραμα στον κόσμο είναι να ανοίξει μια πύλη σε μια άλλη διάσταση. Αυτό είναι αν τείνετε να πιστεύετε την τελευταία θεωρία συνωμοσίας που περιβάλλει τη μηχανή τέρας.



Ένα βίντεο υποστηρίζει ότι δύο εικόνες ελήφθησαν στις 24 Ιουνίου, εμφανίζοντας σύννεφα και φως πάνω από το LHC στη Γενεύη στα σύνορα Γαλλίας-Ελβετίας – την ίδια ημέρα που οι επιστήμονες του CERN ξεκίνησαν ένα νέο πείραμα για να καθορίσουν το είδος και να αλλάξει τον τρόπο που τα σωματίδια έχουν ξυλοκοπήσει. Η ταινία, ποια πύλη έχει το CERN τώρα ανοίξει;

Τα περίεργα σύννεφα αιωρούνται πάνω από το LHC, που δημιουργήθηκε από την Freedom Fighter Times, ένα κανάλι για τη θεωρία της θρησκευτικής συνωμοσίας στο YouTube και δημιουργούν «μεγάλες ανησυχίες» για το τι χρησιμοποιείται το LCH. Ο αφηγητής του βίντεο του CERN, επίσης γνωστός ως Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών, ισχυρίζεται ότι οι δύο εικόνες ερευνήθηκαν εγκληματικά και διαπιστώθηκε ότι ήταν πραγματικές και αμετάβλητες.

Είπε, «Δεν είναι ένα φόντο που μπορείτε να πάρετε από την Google. Πρόκειται για μια τρέχουσα εικόνα που ελήφθη στις 24 Ιουνίου 2016. Βρίσκεται ακριβώς πάνω από το CERN και ο σχηματισμός σύννεφων είναι πολύ

ενδιαφέρων.



«Μπορείτε πραγματικά να δείτε την ενέργεια που παράγεται, μείον τις αστραπές.»

Ζήτησε από το κοινό να ανησυχεί για το CERN και να του συμβουλεύσει να το κάνει. Είπε:



«Πόση ενέργεια αντλεί το CERN; Γι ‘αυτό και ο καιρός είναι τόσο τρελός στον κόσμο; Υπάρχουν πολλοί άλλοι συγκρουσιαστές σε όλο τον κόσμο. «



Το βίντεο έδειξε το πρόγραμμα CERN για το LCH, το οποίο έδειξε ότι ένα πείραμα που λέγεται awake θα πρέπει να ξεκινήσει στις 24 Ιουνίου. Ο αφηγητής είπε:

«Είναι σύμπτωση ότι μόλις ξεκινήσατε το ξύπνιο πείραμα;

«Αυτή η τρελή ενέργεια μπάλα ήταν σωστή πάνω από το LHC. Μερικοί άνθρωποι ανέφεραν ότι βλέπουν πρόσωπα σε αυτό. Είναι εκπληκτικό ότι συνεχίζουν να μπερδεύουν τη φύση και να το αρνούνται.



«Τι υπάρχει στο σύννεφο – κάποιοι λένε ότι είναι ένα βλήμα αστραπής ή μια τεράστια πηγή ενέργειας. «Μπορείτε να δείτε πραγματικά την ποσότητα ενέργειας που ρέει από τη φύση στον ίδιο τον Collider.» Ποιες πύλες και πόρτες ανοίγουν σε αυτό το σύννεφο; «

Ορισμένες από τις θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με το CERN περιλαμβάνουν τη χρήση του ως πύλη για να επιτρέψει στον Σατανά να επιστρέψει στη Γη. Τον περασμένο Οκτώβριο, η Express.co.uk αποκάλυψε αποκλειστικά ισχυρισμούς του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου του Whitby, Simon Parkes, ότι είχε πραγματοποιήσει έναν παγκόσμιο διαλογισμό για να το αποτρέψει.

Το LHC είναι το μεγαλύτερο και ισχυρότερο μηχάνημα στον κόσμο και στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται για να συγκρούσει σωματίδια κοντά στην ταχύτητα του φωτός για να μάθει περισσότερα για τη φυσική και την πιθανότητα παράλληλων συμπάντων.



Το παράξενο μηχάνημα, που αναπτύχθηκε πάνω από ένα δακτύλιο των υπεραγώγιμων μαγνητών μήκους 16 μιλίων, είχε επικριτές πριν ισχυριστεί ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει κατά λάθος μια μαύρη τρύπα που θα μπορούσε να καταπιεί τον κόσμο, αλλά ορισμένες από αυτές τις άγριες συνωμοσίες είναι από τις πιο παράξενες μέχρι σήμερα.

Το CERN αρνείται φυσικά να προσπαθεί να αλλάξει τον καιρό αλλά έχει κάνει πειράματα για να δημιουργήσει τεχνητά σύννεφα για να κατανοήσει καλύτερα την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας που τροφοδοτεί τις συνωμοσίες.

Η επίσημη γραμμή των πειραμάτων Awake είναι η ανάπτυξη ενός νέου τύπου επιταχυντή, με το μέγεθος των μεγάλων πειραμάτων φυσικής σωματιδίων κατά έναν παράγοντα εκατό ή περισσότερο μπορεί να μειωθεί έτσι ώστε να μπορούν να διεξάγονται σε tabletops.





Το πείραμα AWAKE, γνωστό και ως Πείραμα Επιτάχυνσης Πλάσματος Πλάκας Proton, θα χρησιμοποιήσει μια εντελώς νέα μέθοδο που επιτρέπει στα σωματίδια να τρέχουν πολύ γρηγορότερα σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Εν τω μεταξύ, οι άγριες συνωμοσίες είναι πιθανό να συνεχιστούν.

