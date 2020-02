Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Σύμφωνα με τον Phil Schneider, υπάρχει κάτω από τα πόδια μας μια βαθιά υπόγεια στρατιωτική βάση.



Ο Schneider κυκλοφόρησε πολλές λεπτομέρειες σχετικά με την τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των υπόγειων σηράγγων, χωρίς να χρειάζεται να εκσκαφέρονται, ώστε να μην παρατηρούν οι άνθρωποι.



Για όσους δεν γνωρίζετε, ο Phil Schneider ήταν γεωλόγος που βοήθησε την κυβέρνηση με λεπτομέρειες για τα εμπόδια που θα αντιμετώπιζε όταν προσπαθούσε να οικοδομήσει μια υπόγεια βάση.

Η τεχνολογία είναι τόσο απλή όσο η στροφή του στρώματος στη λάβα, δημιουργώντας μακριές λεπτομέρειες. Όλες αυτές οι πληροφορίες χρονολογούνται πριν από μερικές δεκαετίες. Φανταστείτε λοιπόν πώς έχουν αναπτυχθεί τα πάντα από τότε.

Νομίζω ότι είναι σωστό να πούμε ότι έχουμε έναν ολόκληρο κόσμο κάτω από τα πόδια μας. Τι νομίζετε εσείς;

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο για περισσότερες πληροφορίες και μην ξεχάσετε να μοιραστείτε τη γνώμη σας μαζί μας.

